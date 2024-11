Ignacio Ramonet: derecha usa las redes sociales para imponer su verdad manipulada

Ignacio Ramonet en VTV

23 de noviembre de 2024.- «La post-verdad es impuesta por grupos conspiracionistas en torno al electo presidente Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro, y algunos dirigentes de la nueva extrema derecha quienes utilizan las redes sociales (RR.SS.), que en la actualidad influencia en la sociedad, para imponer una supuesta verdad y manipular ante el mundo», expresó el periodista español, Ignacio Ramonet en una entrevista realizada en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión .



Comentó que los medios de comunicación han perdido credibilidad debido a que los medios más serios del mundo mintieron descaradamente, como el New York Time que publicó que en Irak había armas de destrucción masiva, “argumento que autorizó a EE.UU. para atacar a Irak, producir centenares de miles de muertos, de destrucciones de todo tipo y resultó ser una mentira”.



Ramonet explicó que “las redes sociales es un medio de ida y vuelta por ser receptor y emisor, mientras que si consumes la prensa escrita solo eres receptor” y así todos los medios de comunicación social. Estamos en un momento en el que han surgido dentro de ellas, los influencers, los cuales tienen más audiencia y credibilidad que un canal de televisión. También aclaró que la credibilidad no es lo mismo que la verdad porque “las apariencias engañan”.



Al indagar sobre la denuncia realizada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro contra los retos virales que se presentan en las redes sociales, el también catedrático de teoría de la comunicación destacó que “tenemos la suerte de tener un presidente que es muy atento a la noticia, que ha reflexionado, porque él es un comunicador y porque le ha dado importancia a las redes desde su desarrollo”.



Aplaudió la decisión de llevar al debate público la regulación del uso de las redes sociales, debido a que “estamos en una guerra cognitiva, que es entrar en nuestro cerebro para que nos comportemos de cierta manera. No podemos estar conscientes de esa problemática y no reflexionar sobre ello, por lo que la sugerencia del presidente es fundamental”.



Rememoró al Comandante Hugo Chávez, con su Chavezcandanga, cuando se crearon las primeras redes. Destacó que las primeras redes sociales se crearon para unir y reunir a las personas que se había separado por algún motivo y reencontrarse y “a partir de 2010 aproximadamente fue un elemento para luchar políticamente”.



En este sentido, Ignacio Ramonet resaltó la necesidad de regular las redes sociales, a fin de neutralizar la guerra cognitiva de las plataformas digitales que manipulan al ser humano. Además, aplaudió la decisión del jefe de Estado de que Venezuela se apunte al estudio, análisis y reflexión con ayuda de otras naciones, potencias, amigas, para tener un conocimiento profundo de la Inteligencia Artificial y utilizarlas en beneficio del desarrollo de los pueblos.

Ley infame de EE.UU.



Respecto a la recién aprobada ley infame de Estados Unidos contra Venezuela, el periodista español, Ignacio Ramonet calificó de abominable y repudio la irresponsabilidad de sectores de la extrema derecha “de estar de acuerdo con una ley norteamericana, que quiere castigar y crearle dificultades al pueblo venezolano y además que se le llame Bolívar. ¡Jamás Bolívar haría algo contra el pueblo venezolano, evidentemente!», expresó.



Del mismo modo, Elogió la respuesta de la Asamblea Nacional de Venezuela al establecer la Ley Libertador Simón Bolívar, considerándola un recurso de protección frente al reciente ataque del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela.



Respecto a la juramentación del mandatario nacional, Ramonet explicó que el escenario que plantea la derecha venezolana para el próximo 10 de enero, es que el presidente Nicolás Maduro se juramentará de manera normal, ya que así lo establece la Constitución, tras haber ganado las elecciones de forma clara y verificable.



Sin embargo, resaltó que “conocemos el patrón de esta oposición, caracterizada por intentos de golpe de Estado y operaciones de desestabilización. El país está lamentablemente acostumbrado a estos ataques”.



Del mismo modo, se mofó de Edmundo González Urrutia, debido a que para él “la juramentación podría llevarse a cabo en una Venezuela virtual, dado que la tecnología actual permite crear imágenes con textos; no sería raro que aparezca en un entorno de Canaima juramentándose, aunque es poco probable que se realice una ceremonia auténtica”.



Por otro lado, destacó que en el ámbito internacional, ya estamos familiarizados con lo que ocurrió con Juan Guaidó y por eso muchos países actúan con prudencia.

Integración latinoamericana



Al consultarle sobre la integración Latinoamericana por medio de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP) por su aniversario, el comunicador reflexionó que su creación “fue una decisión brillante que tomaron los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro y que va en esa dirección de la integración Latinoamericana que es absolutamente indispensable y más necesaria que nunca es el sueño de Bolívar”.



Resaltó que se creó en un momento de la historia tan importante, que se encontraban al mismo tiempo en el poder el comandante Chávez y el comandante Fidel, Lula Da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, Néstor Kirchner, Daniel Ortega por lo que” había una confluencia que hacía que pudiera tocar con la mano ya el proyecto de integración con todas estas iniciativas del ALBA, Unasur, Mercosur, el Banco del Sur, la Celac, Telesur, etcétera”.



Reflexionó que hoy en día “es más difícil porque el enemigo se ha dado cuenta de que precisamente uno de los objetivos que debe sabotear es la integración Latinoamericana y vemos cómo incluso las izquierdas en América Latina que siempre han estado muy articuladas existen hoy tensiones y es evidentemente una gran pena porque es indispensable para descolonizarse y el presidente Maduro insiste en eso y tiene perfectamente razón”.



Respecto a los 25 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ramonet, rememoró que para el Comandante Chávez la Constitución “era fundamental y lo tenía en su programa de campaña del 99. El prometió una Constituyente y realizó esta Constitución tan moderna, tan avanzada para su época, y hay que decir que después de ese gran debate democrático en América la tiene muchos países entendieron que había que adaptar la Constitución al nuevo siglo XXI”.

