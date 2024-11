EEUU: Probable que el presidente electo Donald Trump nombre a Marco Rubio como Secretario de Estado

12 de noviembre de 2024,-Se espera que el presidente electo Donald J. Trump nombre al senador Marco Rubio de Florida como su secretario de Estado, dijeron el lunes tres personas familiarizadas con su pensamiento, mientras Trump avanza rápidamente para completar su equipo de política exterior y seguridad nacional, informó Los Tiempos de Nueva York.

Trump aún podría cambiar de opinión en el último minuto, dijeron las personas, pero parecía haberse decidido por Rubio, a quien también consideró al elegir a su compañero de fórmula este año.

Rubio fue elegido para el Senado en 2010 y ha adoptado una posición de halcón en política exterior, adoptando líneas duras hacia China, Irán, Venezuela y Cuba en particular.

Al principio se encontró en desacuerdo con los republicanos que eran más escépticos sobre las intervenciones en el extranjero, pero también se ha hecho eco de Trump más recientemente en temas como la guerra de Rusia contra Ucrania, diciendo que el conflicto ha llegado a un punto muerto y "debe ser llevado a su fin". una conclusión".

A pesar de haber hablado en términos de línea dura sobre Rusia en el pasado, Rubio probablemente estaría de acuerdo con los planes esperados de Trump de presionar a Ucrania para que encuentre una manera de llegar a un acuerdo con Rusia y permanecer fuera de la OTAN. No está claro si los líderes de Ucrania o Rusia estarían dispuestos a entablar conversaciones a instancias de Trump.

Rubio ha estado entre los senadores que más han expresado su opinión sobre la necesidad de que Estados Unidos sea más agresivo con China. Ha adoptado posiciones que luego se generalizaron en ambos partidos. Por ejemplo, mientras servía en el Congreso durante la primera administración Trump, comenzó a defender una política industrial destinada a ayudar a Estados Unidos a competir mejor con la economía dirigida por el Estado de China.

Rubio también se desempeñó como copresidente de la Comisión Ejecutiva y del Congreso bipartidista sobre China, cuyo objetivo ha sido diseñar una política agresiva hacia China, especialmente al tratar de abordar los abusos de derechos humanos allí. En 2020, Rubio patrocinó un proyecto de ley que intentaba impedir la importación de productos chinos fabricados con trabajo forzoso por parte de la minoría étnica uigur de China. El presidente Biden la promulgó el año siguiente.

En 2019, Rubio ayudó a persuadir a Trump de adoptar una dura política de sanciones contra Venezuela para intentar derrocar a su autoritario presidente izquierdista, Nicolás Maduro. "Ha elegido una batalla que no puede ganar", dijo Rubio sobre Maduro en una entrevista con The New York Times. "Es sólo cuestión de tiempo. Lo único que no sabemos es cuánto tiempo llevará y si será pacífico o sangriento".

Aunque los venezolanos han sufrido las sanciones impuestas por Estados Unidos, Maduro sigue en el poder.

Más recientemente, Rubio ha expresado el apoyo total de Estados Unidos a la guerra de Israel en Gaza. Cuando un activista por la paz le preguntó a finales del año pasado qué pensaba sobre las muchas muertes de civiles palestinos, dijo: "Creo que Hamás tiene el 100 por ciento de la culpa".