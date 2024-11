Ciudad de Nueva York pone fin a programa que da tarjetas de débito prepagas a los inmigrantes

8 de noviembre de 2024.El alcalde Eric Adams está poniendo fin al controvertido programa de su administración que proporcionaba a los inmigrantes en refugios financiados por los contribuyentes tarjetas de débito prepagas para pagar sus compras.

El programa piloto, lanzado en marzo bajo un contrato de emergencia con la startup tecnológica Mobility Capital Finance, con sede en Nueva Jersey, repartió en total 2,4 millones de dólares en Mastercards precargadas a unas 2.600 familias inmigrantes para alimentos, dijeron funcionarios del Ayuntamiento.



Adams anunció el jueves que no renovaría la iniciativa después de que expire en enero, y los funcionarios notaron la disminución del número de solicitantes de asilo en los refugios y dijeron que la ciudad quiere alejarse de los muy criticados contratos de emergencia sin licitación.



"A medida que avanzamos hacia una contratación más competitiva para los programas de solicitantes de asilo, hemos optado por no renovar el contrato de emergencia para este programa piloto una vez que concluya el plazo de un año", dijo la oficina de Adams en un comunicado.



El contrato de “emergencia” de un año y 53 millones de dólares de MoCaFi, revelado por The Post, generó reacciones negativas, incluso del rapero 50 Cent, porque la ciudad no llevó a cabo un proceso de licitación típico antes de elegir la empresa.



La compañía distribuyó las Mastercard precargadas a solicitantes de asilo en hoteles convertidos en refugios, y una familia de cuatro personas recibió alrededor de 350 dólares a la semana para cubrir el costo de alimentos y artículos para bebés.



Desde la primavera, el número de inmigrantes bajo cuidado de la ciudad se ha reducido a unas 60.000 personas, señalaron funcionarios de la ciudad.



El programa piloto costó en total alrededor de 3,4 millones de dólares, incluidos impuestos y tasas, y los inmigrantes inyectaron 2,4 millones de dólares en la economía local que utilizan las tarjetas para hacer compras, dijeron funcionarios.