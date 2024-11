Diosdado Cabello: No se permitirá que funcionarios policiales cobren multas injustificadas a la ciudadanía

7 de noviembre de 2024.-Durante la emisión número 502 del programa radiofónico y televisivo "Con el Mazo Dando", el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, anunció que no se permitirá que funcionarios policiales cobren de manera injustificada multas a la ciudadanía, lo que coloquialmente se conoce como "matraqueo", informó Maikel Reyes -Prensa Mpprijp.



El también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, explicó que no se permitirá este tipo de prácticas perniciosas, ya que por instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moros el Gobierno Bolivariano hace el esfuerzo de tener los mejores cuerpos policiales, por lo que aseveró que se tomarán las medidas pertinentes a fin de contar con órganos de seguridad que estén al servicio de la gente.



"Si algún funcionario policial anda en la calle pidiendo plata se va meter en tremendo lío", advirtió el titular del citado despacho ministerial.



Cabello Rondón agregó que aunque defenderá a un funcionario policial cuando la situación así lo amerite, no se permitirá que un integrante de los órganos policiales incurra en el cobro de multas personales contra algún ciudadano.



Añadió que "se esconderá dentro un camión de verduras de ser necesario", para impedir que funcionarios policiales matraqueen a las personas.



"¿Tu sabes lo que significa llevar un uniforme de la policía?, eso tiene que ser con orgullo y debe ser una persona honesta, recta, digna que cumpla con la ley", afirmó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón.