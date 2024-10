(VIDEO) Presidente Maduro: Canciller brasileño afirmó en privado que Brasil no vetaría a Venezuela en los BRICS

El presidente de la República, Nicolás Maduro, desveló este lunes que canciller de Brasil, Mauro Vieira, aseguró en privado, de forma clara y personalmente, que su país no vetaría el ingreso de Venezuela a los BRICS.

"Ellos mantuvieron en las conversaciones en privado que ellos no vetaban a Venezuela. Lo mantuvieron una, dos, tres, cuatro y muchas veces. El canciller Mauro Vieira, me dijo en mi cara… ‘Presidente Maduro, Brasil no veta a Venezuela, no hay problema’", precisó en su programa "Con Maduro +".

Explicó que se dieron reuniones entre Viera, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, el ministro Yván Gil, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y "Brasil, como era el único país de la región (de América Latina), manifestó de clara voz y directa: No veta a Venezuela".

"Y así se desarrolló. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, apareció un funcionario de nombre Eduardo (Paes Saboiano)… un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad brasilera y el señor, que había sido el jefe de negociación de los documentos… y de todos lo temas, afirmó de manera directa: Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra y ejerció un poder de veto verdaderamente inmoral, inexplicable y absolutamente negando los principios constitucionales de Brasil, a los principios de la CELAC, a los principios de la UNASUR y a los principios que conocemos de manera directa que ha defendido el presidente Lula durante años. Esa fue la realidad, eso fuer a última hora, casi terminado la cumbre", detalló.

"Ese funcionario, Eduardo Paes Saboiano, ese funcionario fue el que habló nombre de Brasil para establecer ante la mesa de negociación que su gobierno vetaba el ingreso, en esta oportunidad, el ingreso de Venezuela como país en la lista de invitados para ser socio de los BRICS", añadió.

Subrayó que la acción de Brasil causó "un ruido tremendo, gigantesco", porque había entusiasmo de acoger a Venezuela como miembro socio, "y de repente sale y meten una puñalada por la espalda, un funcionario Eduardo Paes Saboya, nos mete la puñalada por la espalda, un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista, fascista".

Maduro puntualizó que en la reunión entre los 10 miembros, Venezuela tenía el voto garantizado, seguro y por escrito de nueve, pero solo faltaba Brasil, por ser el único país de la región, en proponer o utilizar el veto.

Al terminar la cumbre, relata el mandatario, el canciller Vieira "me ve de frente: Casi se desmaya. Y yo le digo, vetaste a Venezuela, le dije, (y él) me dijo: no presidente, Brasil no veta a Venezuela, no ustedes pueden ingresar".

Asimismo, comentó que espera que su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se pronuncie. "Prefiero más bien ser cauteloso y esperar" que Lula observe, esté bien informado y él como jefe de Estado, en su momento, diga lo que tiene que decir, acotó.

Denunció que la cancillería de Brasil, conocida como Itamaraty, ha sido un poder dentro del poder en Brasil, está muy vinculada al departamento de Estado de EE. UU. y siempre ha conspirado contra Venezuela. Tampoco ha cambiado un punto, una palabra ni una coma del veto de Jair Bolsonaro para que Venezuela no ingrese a los BRICS.

Refirió que Venezuela no depende de Brasil, aprendió y ha enfrentado al imperio estadounidense, derrotado sus medidas coercitivas unilaterales y sus amenazas.

"Si no pudieron las sanciones de Estado Unidos, no podrá la cancillería de Brasil detenernos. Nuestro camino es los BRICS. Ahora seremos más rebeles en profundizar los lazos con los países de los BRICS", asentó.

En un comunicado de días recientes, el Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela expresó su rechazo a la decisión de la cancillería brasileña de mantener el veto que impide el ingreso del país al grupo.

Calificó la acción de "una agresión" y un gesto "hostil", y apuntó al funcionario de la cancillería brasilera, Eduardo Paes Saboiano, a pesar de tener el respaldo de nueve de los 10 miembros del BRICS.

