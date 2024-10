Benjamín Netanyahu promete represalias tras el intento de asesinato de Hezbolá

El primer ministro israelí, emitió una advertencia a Hezbollah tras su presunto intento de asesinato contra él y su esposa, calificándolo de "grave error".

19 de octubre de 2024."El intento del representante de Irán, Hezbollah, de asesinarnos a mí y a mi esposa hoy fue un grave error", escribió Netanyahu en una publicación X el sábado. "Esto no me disuadirá ni a mí ni al Estado de Israel de continuar nuestra guerra justa contra nuestros enemigos para asegurar nuestro futuro".



Al emitir una dura advertencia a Irán y al "Eje de Resistencia", que incluye a Hezbolá, Hamás y los hutíes, el primer ministro dijo que Israel está decidido a lograr sus objetivos de guerra tras el ataque del 7 de octubre y "cambiar la realidad de seguridad en nuestra región". durante generaciones."



«Le digo a Irán y a sus representantes en su eje del mal: cualquiera que intente dañar a los ciudadanos de Israel pagará un alto precio; continuaremos eliminando a los terroristas y a quienes los despachan; traeremos a nuestros rehenes a casa desde Gaza; y "Devolveremos a nuestros ciudadanos que viven en nuestra frontera norte sanos y salvos a sus hogares", escribió.



"Israel está decidido a lograr todos nuestros objetivos de guerra y cambiar la realidad de seguridad en nuestra región para las generaciones venideras", dijo Netanyahu.



La promesa de Netanyahu de responsabilizar a Hezbolá se produjo después de que un vehículo aéreo no tripulado fuera lanzado hacia su residencia privada en la ciudad costera de Cesarea el sábado por la mañana.



Netanyahu y su esposa no estaban en casa cuando ocurrió el incidente, dijo su portavoz a Fox News.



No se reportaron heridos en el incidente. El Canal 12 de Israel informó que Netanyahu no había estado en su residencia privada durante varios días.