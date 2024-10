Banca nacional promueve campaña contra la ciberdelincuencia

9 de octubre de 2024.- El Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, a través de la banca nacional promueve la campaña “La precaución es tu escudo”, que advierte y recomienda acciones preventivas para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes que simulan promociones, páginas y portales, para hacerse de los datos sensibles de identidad y cometer fraudes financieros.



Esta campaña se difunde mediante los distintos medios tradicionales y digitales desde del 07 de octubre de este año y está encabezada por la banca pública. Adicionalmente, también se une la banca privada representada en la Asociación Bancaria de Venezuela, mediante un acuerdo institucional con el fin de hacerle frente a estas prácticas delictivas que afectan a los clientes y usuarios, mediante una estrategia conjunta de educación y prevención.



En este sentido, la campaña describe y enfatiza las siguientes recomendaciones para mitigar esta modalidad de estafa:



No abrir enlaces en correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y otros donde se soliciten datos sensibles de los clientes.

Ratificar que los bancos no solicitan información sensible como claves, a través de enlaces, correos electrónicos o publicidad en redes sociales.

Fomentar el cambio periódico de claves de acceso de los instrumentos bancarios, especialmente los digitales.

Activar la verificación en dos pasos tanto para dispositivos, como para redes sociales.

Ingresar los datos de acceso solo cuando se tenga la certeza de que la conexión se realiza desde la web oficial del banco.



Esta iniciativa va alineada a las políticas emanadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien el pasado 12 de agosto aprobó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad para fortalecer todas las plataformas tecnológicas del país, en un contexto donde intereses antipatriotas han recurrido a ataques permanentes y sostenidos a nuestro pueblo a través de las plataformas digitales y redes sociales.



El Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior exhorta a la población venezolana a que conozca y maneje estas recomendaciones, para que, en conjunto con la banca nacional, se logren neutralizar estos ataques.

