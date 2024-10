EEUU: Kamala Harris llama a Donald Trump “increíblemente irresponsable” por difundir información errónea sobre la respuesta en rl huracán Helene

WASHINGTON , 7 de octubre de 2024.- La vicepresidenta Kamala Harris calificó el lunes al ex-presidente Donald Trump de “increíblemente irresponsable” por difundir falsedades sobre la respuesta federal a la destrucción del huracán Helene, y ofreció palabras especialmente duras ahora que una nueva tormenta azota Florida cuando faltan solo unas semanas para que Día de elección, informó Prensa Asociada.



“El ex presidente está difundiendo mucha información errónea y desinformación sobre lo que está disponible, particularmente para los sobrevivientes de Helene”, dijo Harris a los periodistas antes de abordar el Air Force Two para volar a Nueva York. “Es extraordinariamente irresponsable. Se trata de él. No se trata de ti”.



Helene ha matado a más de 220 personas en seis estados, y el huracán Milton, de categoría 5, se dirige hacia la costa del Golfo de Florida.



Trump ha hecho una serie de afirmaciones falsas a raíz de Helene, incluyendo decir incorrectamente que el gobierno federal está reteniendo intencionalmente ayuda a las víctimas republicanas del desastre. También afirmó falsamente que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se había quedado sin dinero porque todo se había destinado a programas para inmigrantes que se encontraban ilegalmente en el país.



Harris dijo que “la realidad es que FEMA tiene tantos recursos disponibles para las personas que los necesitan desesperadamente ahora, y recursos que están destinados a ayudar a las personas a recuperarse, reconstruir y tener lugares adonde ir”.