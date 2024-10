CNN solicitó una entrevista con Melania Trump. El editor de su libro pidió 250.000 dólares a cambio

4 de octubre de 2024.-Hace casi dos meses, CNN contactó al editor del libro de Melania Trump para solicitar una entrevista con la ex primera dama antes de sus próximas memorias. Después de varios intercambios sobre una posible entrevista, la editorial envió la semana pasada una demanda inusual: una entrevista costaría 250.000 dólares.



En un correo electrónico a CNN, Skyhorse Publishing envió un documento titulado “Acuerdo de confidencialidad y no divulgación” que establecía términos estrictos para una entrevista y el uso del material del libro, titulado “Melania”, que se publicará el 8 de octubre. Para ello, el acuerdo estipulaba que “CNN pagará una tarifa de licencia de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000)”.



Días después, después de que otro periodista de CNN preguntara a Skyhorse Publishing sobre los exorbitantes honorarios de la entrevista, el editor dijo que había enviado la demanda de pago por error.





"Ni Melania ni nadie de su equipo sabía nada sobre la NDA y el documento que se envió reflejaba una falta de comunicación interna", dijo a CNN Tony Lyons, presidente y editor de Skyhorse, en un comunicado. "Si CNN hubiera firmado un acuerdo de confidencialidad, en el curso normal de nuestras operaciones, nos habríamos acercado al equipo de Melania para discutir [los detalles específicos de la entrevista]", dijo Lyons.



Pagar a una figura pública para una entrevista, especialmente a la esposa de un candidato político, está muy mal visto en la mayoría de las redacciones, que tienden a tener pautas estrictas contra tal práctica. También es muy inusual que la solicitud provenga de un representante que supuestamente actúa en nombre del cónyuge de un candidato presidencial y una ex primera dama, especialmente con un precio tan alto.



El portavoz de Melania Trump declinó hacer comentarios. Un portavoz de CNN también declinó hacer comentarios.



Incluso si la solicitud fue una falta de comunicación, el precio de venta en el NDA refleja una cantidad similar por la que ella ha sido compensada en el pasado.