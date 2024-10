EEUU: Un hombre de Texas podría ser el primero en ser ejecutado en caso de muerte de un "bebé sacudido"

4 de octubre de 2024.-Está previsto que Robert Roberson sea ejecutado el 17 de octubre. Su caso, basado en un síndrome envuelto en inseguridad jurídica, ha llevado al detective original a pedir su liberación, informó NBC Noticias.



Un hombre condenado en Texas morirá este mes en lo que sería la primera ejecución en el país por "síndrome del bebé sacudido", un diagnóstico analizado que ha sido cuestionado con éxito en algunos casos penales.



Después de presentar una petición de indulto ante el estado antes de su ejecución, prevista para el 17 de octubre, Robert Roberson le dijo al presentador de NBC News Lester Holt en una entrevista transmitida el jueves que está instando al gobernador de Texas, Greg Abbott, a perdonarlo y "dejar que me voy a casa."



"Mire el apoyo que tengo, señor gobernador, y sólo espero y rezo para que haga lo correcto", dijo Roberson, quien fue condenado por homicidio capital por la muerte de su hija de 2 años en 2002.



La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, que se negó a hacer comentarios, primero debe recomendar el indulto al gobernador.



Abbott ha utilizado con moderación sus poderes de clemencia. Lo hizo en mayo, cuando indultó a un sargento del ejército condenado por asesinato el año pasado por la muerte a tiros de un manifestante de Black Lives Matter en 2020.



Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios.



Texas estuvo a punto de ejecutar a Roberson en 2016, pero el proceso fue detenido días antes por el tribunal penal más alto del estado, que permitió que un tribunal inferior llevara a cabo una audiencia probatoria. El año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal del estado denegó la solicitud de Roberson de realizar un nuevo juicio, al no estar convencido de ningún nuevo dato científico, y el mes pasado también desestimó su solicitud de suspender su ejecución.



Roberson, de 57 años, dijo que espera que Abbott se deje convencer por el apoyo que está recibiendo, incluso de una coalición bipartidista de legisladores estatales, expertos médicos e incluso del detective original de su caso, que testificó en su contra pero ahora cree que no se cometió ningún delito.



"Me gustaría que el público supiera que soy inocente", le dijo Roberson a Holt. "No soy culpable de esto".