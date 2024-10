Autoridades tomarán acciones contra los vehículos que circulen sin placas en el país

Credito: Archivo

3 de octubre de 2024.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, durante la transmisión del programa "Con el Mazo Dando", emisión número 497, informó que los vehículos que no cuenten con placas identificadoras no podrán circular por las carreteras nacionales. Asimismo, quedan prohibidas las carreras o piques y los abusos en las caravanas de automóviles de personalidades.



El Capitán Cabello exhortó a los conductores a cumplir esta normativa para evitar sanciones conforme a la Ley.



No obstante, resaltó que la semana pasada, durante el despliegue de seguridad ciudadana en los diferentes municipios de la Capital, fueron decomisados 28 carros. También pudo constatar en la zona de Las Mercedes del municipio Baruta la realización de carreras ilegales de vehículos de alta cilindrada, por lo cual se tomaron medidas correctivas para evitar este tipo de eventos que alteren la paz y pongan en peligro la vida de las personas y los ciudadanos que circulan por esas áreas.



"El carro que vea en la calle sin placa tendrá que recibir una sanción mínima", indicó.



Finalmente, el Gobierno Bolivariano, a través de la política pública de seguridad del Estado, busca reducir los índices de accidentes de tránsito y dar cumplimiento al Vértice número uno de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el cual promueve la Prevención Integral de la Vida y la Paz.