Gobierno confirma que venezolanos no pueden entrar al país con documentos vencidos

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

03-10-24.-El Gobierno de Venezuela confirmó este miércoles que exigirá a los venezolanos en el extranjero documentos vigentes para entrar al país, pese a que la Constitución establece que todo coterráneo no puede “ser extrañado” de su territorio.



“Lo que he podido conocer a través de canales oficiales es que el Estado venezolano ha adoptado algunas medidas para que todos los pasajeros que vengan a Venezuela, vengan con sus documentos vigentes”, informó el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.



Hasta la semana pasada, los connacionales podían entrar a su país con el pasaporte vencido. Sin embargo, el viernes diversas aerolíneas en el exterior hicieron eco sobre las nuevas restricciones con “aplicación inmediata”, reseñó AFP.



El martes, la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (Alav) había confirmado la información. No obstante, hasta hoy no existía un pronunciamiento oficial.



Esta decisión del Ejecutivo se produce en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas con siete países de Latinoamérica, luego que cuestionaran el triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio.

