EEUU: Ex-comisionado de policia Ray Kelly, ofrece consejos de cómo lidiar con la pandilla de venezolanos "El Tren de Aragua"

29 de septiembre de 2024.-El ex comisionado de la policía de Nueva York, Ray Kelly, advirtió el domingo que el Departamento de Policía más grande del país todavía está sufriendo una grave "hemorragia" de personal y debería asociarse con el FBI para enfrentarse a la pandilla de inmigrantes Tren de Aragua, informó El Correo de Nueva York.

"El problema ahora en la policía de Nueva York es el personal. No pueden contratar suficientes personas para reemplazar a las personas que se van. Todavía están experimentando una hemorragia", dijo Kelly, el comisionado de policía con más años de servicio en la historia del departamento, en "The Cats Roundtable" de la radio 770 WABC.



Dijo que duplicó el tamaño de la unidad de pandillas del Departamento de Policía de Nueva York para combatir a los matones durante su reinado de 12 años como comisionado, pero que hoy no es suficiente para amenazas como la notoria pandilla Tren, con base en Venezuela.



"Lo que hay que hacer es [crear] un grupo de trabajo con la policía de Nueva York que involucre al FBI", dijo Kelly.



Dijo que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lamentablemente está "fuera de juego" en la ciudad de Nueva York debido a las leyes "santuario" que prohíben a los funcionarios de la ciudad cooperar con ellos en materia de inmigración ilegal y deportación.



La ley santuario "hace que la ciudad de Nueva York sea insegura", le dijo al locutor de radio John Catsimatidis.



"Digo [equiparme con] el FBI porque, creo, tienen actividad interestatal por parte de esta pandilla en particular, lo que les da jurisdicción", dijo Kelly.



El Post ha informado extensamente sobre cómo el Tren de Aragua se ha infiltrado en Nueva York y otras áreas urbanas del país.



Los pandilleros han explotado la crisis migratoria estadounidense y ejercen influencia dentro y alrededor de los refugios para migrantes, en particular el campamento en Randall's Island, frente a Manhattan.