Venezolanos con pasaporte vencido no podrán ingresar al país por vía aérea

Credito: Web

29-09-24.-La medida incluye a los venezolanos con doble nacionalidad quienes, igualmente, deberán presentar el documento venezolano vigente, aunque tengan habilitado el pasaporte de su otro país.



Los pasajeros venezolanos que intenten ingresar al país por vía aérea deberán mostrar su pasaporte vigente, informó Latam Colombia en un mensaje difundido por su cuenta en la red social X.



«En caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, (los nacionales venezolanos) deberán solicitar un ‘Documento de Viaje’ ante el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque», indica el comunicado.



Por otra parte, las autoridades venezolanas establecieron que «no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aun estando vigente».



«Aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad, deben presentar el Pasaporte venezolano vigente. En caso de que el Pasaporte venezolano se encuentre vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo su pasaporte de su otra nacionalidad vigente».



En consecuencia, Latam informó a sus pasajeros venezolanos con boletos comprados para volar entre el pasado 27 de septiembre y el próximo 1 de octubre que «pueden revisar opciones de cambio sin costo o devolución en la sección Mis Viajes de Latam.com».



Debido a la compleja contingencia política que vive el país, el gobierno venezolano decidió suspender las operaciones aéreas con destinos clave como Panamá, República Dominicana y Perú, de manera temporal, y con Chile de forma indefinida.



También hay tensión diplomática con España y, como consecuencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, planteó aprobar una moción para que se suspendieran todas las relaciones con el país ibérico, incluyendo las operaciones aeronáuticas.



Sin embargo, estas medidas aún están pendientes de aprobación, mientras el Ejecutivo ha tratado el volumen de la tensión, con reuniones de alto nivel con la petrolera española Repsol.



De acuerdo con una encuesta del Observatorio de la Diáspora Venezolana, aproximadamente el 50 % de los venezolanos en el exterior no cuentan con su pasaporte vigente, debido a que es uno de los más costosos del mundo, con un valor de 216 dólares y 20 dólares en costos consulares, con un costo total de más de 300 dólares. A



demás, varias organizaciones advierten que hay barreras institucionales y burocráticas a la hora de hacer el proceso.



Blu Radio conoció el testimonio de un grupo de cerca de 40 ciudadanos venezolanos que no pudieron abordar el vuelo de Latam entre Bogotá y Caracas que tenían programado del pasado viernes por cuenta de que no tenían su pasaporte vigente y no conocían de este requerimiento al momento de comprar el boleto.



Fueron reubicados en un vuelo con destino a Cúcuta y deberán ingresar a Venezuela por la frontera.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 653 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/atencion-venezolanos-con-pasaporte-vencido-no-podran-ingresar-al-pais-por-via-aerea/)