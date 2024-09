Más de 13.000 inmigrantes condenados por homicidio viven fuera de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos

ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos)

28 de septiembre de 2024-Dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que muchos de esos migrantes cruzaron a Estados Unidos bajo administraciones anteriores, y que el total incluye a personas que cumplen sentencias de prisión en Estados Unidos, informo Notcias de NBC.



Más de 13.000 inmigrantes condenados por homicidio, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, viven fuera de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según datos que ICE proporcionó al Congreso a principios de esta semana.



Los inmigrantes son parte del expediente de "no detenidos" de ICE, lo que significa que la agencia tiene cierta información sobre los inmigrantes y tienen casos de inmigración pendientes en los EEUU., pero actualmente tampoco están detenidos porque no tienen prioridad para la detención, son cumpliendo condena en una cárcel o prisión por sus delitos, o porque ICE no puede encontrarlos, dijeron tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.



Dos de los funcionarios dijeron que no se sabe cuántos están encarcelados porque ICE no siempre está al tanto de esos datos de las agencias policiales estatales y locales.



El director interino de ICE, P.J. Lechleitner, envió los datos, recopilados hasta el 21 de julio, como parte de una solicitud enviada en marzo por el representante republicano Tony Gonzales de Texas.



Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los datos enviados a Gonzales están siendo malinterpretados y se remontan a cuatro décadas, mucho antes de la administración Biden.