Fiscal Tarek William Saab: Caso Edmundo González marca un precedente negativo

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab Credito: X

5 de septiembre de 2024.- El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció este jueves una serie de declaraciones sobre el caso penal del excandidato presidencial, Edmundo González. Con respecto a esto, recordó que este miércoles, se reunió con José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, quien le confirmó al Ministerio Público que asesoró a su cliente para que acudiera al ente penal, sin embargo, personas ajenas al equipo jurídico lo presionaron para que no asistiera.



“Si usted es inocente ¿por qué no vino a la primera citación, segunda citación, tercera citación?”, interrogó el titular penal a González Urrutia, quien le envió una carta a Tarek William Saab para afirmar que “él no sabía por qué se le estaba investigando“, a pesar de que el MP anteriormente publicó los cargos penales que se le atribuyen, entre ellos, delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, delitos de información, asociación para delinquir.



Seguidamente, Tarek William Saab aseguró que el 99,99% de las personas citadas al Ministerio Público asisten a la convocatoria. “Esto marca un precedente muy negativo en el derecho venezolano, aquí puede ser citado cualquier venezolano como ha ocurrido”, declaró. Por otra parte, reafirmó que si González reconoce la institucionalidad venezolana “reafirma la convicción existente en el país” de que el MP labora en beneficio de la justicia del país, y que debe presentarse ante dicha institución.



Engañó a sus electores



“Vemos que este sector minoritario pretende colocarse en una atmósfera supraterrenal, y pretenden vernos como sus tontos útiles”, aseveró el fiscal general de la República, quien además señaló que los electores de González fueron engañados, y que dicho sector sostuvo unas elecciones primarias fraudulentas, además de recordar su desconocimiento a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.



Además, recordó que en alocuciones previas, citaba los casos de “figuras que han sido presidentes y expresidentes, que han ido a los tribunales públicos de sus países”, y ejemplificó su afirmación con los juicios emitidos contra el exmandatario estadounidense, Donald Trump.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 557 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)