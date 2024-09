EEUU: Aerolinea Delta expulsa a pasajero de vuelo por usar una camiseta de Donald Trump

2 de septiembre de 2024.-Otro pasajero se quejó de la camiseta, que mostraba a Trump extendiendo su dedo medio con la leyenda "Hawk Tuah Spit On That Thang". El personal de la aerolínea le nformó al hombre que tendría que cambiarse de camisa si quería volar. Le dio la vuelta para que la imagen no fuera visible y luego abordó el avión, informó Gary Leff para viewfromthewing.com.



Sin embargo, una vez instalado en su asiento, “volteó su camisa hacia el lado de la calcomanía”. En respuesta, fue retirado del avión.



Si bien no se menciona el destino del vuelo, Delta vuela a Atlanta, Minneapolis y Nueva York La Guardia los sábados desde Sarasota, pero solo los vuelos de Atlanta salen por la mañana. El video fue publicado antes del embarque de los vuelos de Minneapolis o Nueva York, por lo que se trataba de un vuelo con destino a Atlanta.



Irónicamente, el director ejecutivo de Delta elogió a Trump cuando pensó que haría avanzar la agenda política de la aerolínea. Sin embargo, el personal de la aerolínea también ha eliminado los folletos sobre sus conversaciones a favor de Trump. Algunos pasajeros sostienen que su vestimenta pro-Trump les da un peor servicio cuando vuelan.



Mientras tanto, los pasajeros también suelen tener un código de vestimenta, aunque los estándares dados a los empleados para que los hagan cumplir están lejos de ser claros.



Delta amenazó con sacar a una mujer de un vuelo por negarse a usar sostén y también con negarle el embarque a una estrella de cine para adultos por su ropa.

Southwest Airlines echó a una modelo de Playboy de uno de sus vuelos debido a su atuendo. Esto lo dice una aerolínea cuyos asistentes de vuelo solían usar pantalones cortos, sus máquinas automáticas de venta de boletos se llamaban "Quickies" y los bocadillos eran "Love Bites".

American Airlines es conocida por su aplicación inconsistente de los estándares de vestimenta. Le dijeron a una mujer curvilínea que se pusiera una manta para poder volar antes de la pandemia. Se negaron a abordar a una modelo de fitness turca en 2021. Y le dijeron a una ex Miss Universo que su ropa deportiva no funcionaba.