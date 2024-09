CICPC anula credenciales Ad Honorem y ordena la devolución de las mismas

Credito: Captura

01-09-24.-A partir de este viernes 30 de agosto quedan anuladas las credenciales Ad Honorem emitidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).



A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió un comunicado en el que informan que las credenciales Ad Honorem otorgadas por la oficina de Recursos Humanos de la entidad quedan anuladas.



Asimismo, el comunicado de la entidad hace un llamado "a los ciudadanos que las poseen, a hacer entrega de las mismas en dicha oficina".



Cabe destacar que el comunicado no indica el motivo ni razones por las que están anulando las credenciales, del mismo modo, el director del Cicpc, Douglas Rico, tampoco indicó que motiva esta decisión del cuerpo de investigaciones.



Adicionalmente, destaca el escrito que esta medida entra vigor a partir de la presente fecha, viernes 30 de agosto.



Las credenciales Ad Honorem, son reconocimientos que se le otorgan a los ciudadanos que no integran la entidad, por solo su honor. Esto quiere decir que no necesariamente deben ser funcionarios del Cicpc para recibrilas.



