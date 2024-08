QSocialNow: 53,9% de los venezolanos está de acuerdo con la decisión del TSJ tras análisis electoral

53.9% de los venezolanos está de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica el triunfo del presidente Nicolás Maduro tras analizar la información requerida a los candidatos y al Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo a QSocialNow.



Al respecto, 34,5% está completamente de acuerdo con la sentencia mientras que 19,4% está de acuerdo pero considera que deberían presentarse las actas correspondientes, 7,4% no está de acuerdo, 20,2% no está de acuerdo en absoluto y 18,6% no sabe.







El estudio agrega que entre quienes no están de acuerdo, 36,7% considera que el TSJ debería presentar las pruebas que respalden la sentencia, 18,3% cree que la oposición debería apelar la decisión, 17,7% prefiere que Venezuela sea intervenida diplomáticamente por organizaciones internacionales, 14,6% esperan que la oposición se movilice en las calles y 6,1% que se repitan las elecciones.









Más allá del resultado del peritaje, 51,6% considera correcto que el presidente Maduro haya acudido al máximo tribunal de justicia para que éste interviniera en el esclarecimiento de toda información relacionada con las elecciones presidenciales.



Accionar de la oposición



En cuanto al accionar de la oposición, 50,9% de los encuestados rechaza que el sector opositor impulsado por María Corina Machado y encabezada por Edmundo González haya tomado la decisión anticipada de no acatar los dictámenes y fallos del CNE, mientras que 29% está de acuerdo y 20,1% no sabe.

Asimismo, 51,3% de la población estima que los opositores deberían reconocer el triunfo de Nicolás Maduro luego del fallo emitido por el TSJ, en contraposición con un 30,2% que prefiere que no se reconozcan los resultados y un 18,5% que no sabe.









De igual forma, 53,2% cree que los países que no reconocieron a Maduro ya "deberían hacerlo y dejar de presionar a Venezuela" y solo 29,3% se inclina por seguir la presión.











Clima y economía post electoral



Sobre el clima del país luego de las elecciones, el 53,3% cree que la situación se fue normalizando y hoy se consolida la paz social frente a 28,3% que considera que la situación fue empeorando y crece el riesgo de un enfrentamiento civil y un 18,4% que no sabe.









Por otra parte 52,4% considera que la economía sigue recuperándose posterior a los comicios, 32,4% cree que frenó su recuperación y 15,2% no sabe.