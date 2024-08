Trabajadores migrantes de Las Filipinas e Indonesia buscan salarios más altos en el extranjero

Los bajos salarios y la falta de oportunidades están separando a las familias mientras los padres buscan trabajo en el extranjero. En esta primera parte de una serie sobre trabajadores migrantes del sudeste asiático, CNA examina qué impulsa a millones de personas en la región a buscar trabajo fuera de sus países de origen y qué significa la migración para quienes se quedan atrás.



AN ISIDRO, FILIPINAS/KUNIRAN, INDONESIA 26 de agosto de 2024.- Cuando Gina Fabiano consideró por primera vez dejar su casa de madera en el municipio Rodríguez de Filipinas para trabajar como empleada doméstica en Arabia Saudita, a 7.000 kilómetros de distancia, sus hijos le rogaron que no fuera, Informó Canal de Noticias de Asia. (channelnewsasia.com)



Nunca habían estado separados, y mucho menos separados por una distancia tan grande durante un período de tiempo tan largo. Dijeron que no sabrían cómo vivir sus vidas sin ella.



Pero en ese momento, esta mujer de 43 años y madre de cinco hijos, que acabó trabajando en Oriente Medio durante tres años entre 2016 y 2019, sintió que no tenía otra opción.



Las tierras de cultivo de su familia se estaban volviendo cada vez más improductivas desde que el gobierno decidió abrir un vertedero cercano en 2002.



Junto con otras familias cuyas tierras de cultivo también fueron destruidas, la señora Fabiano y su marido trabajaron como recolectores de basura, examinando las toneladas de basura que se originaban en el área metropolitana de Manila, a aproximadamente una hora de distancia, en busca de metales, plásticos y otros objetos de valor para venderlos a las plantas de reciclaje. .



Los ingresos de la familia nunca fueron estables. La señora Fabiano y su esposo ganarían tan solo entre 1.000 y 2.000 pesos (entre 17,10 y 34,20 dólares estadounidenses) al mes. El salario apenas alcanzaba para llevar comida a la mesa y pagar la matrícula de sus hijos.



Luego, en 2016, murió su madre y Mdm Fabiano, la segunda mayor de 14 hermanos, tuvo que desempeñar el papel de matriarca para sus hermanos y hermanas, algunos de los cuales todavía estaban en la escuela en ese momento.



“No teníamos dinero para llevar a mi madre al hospital cuando se enfermó. En ese momento pensé que tal vez mi madre no habría fallecido si hubiera trabajado antes en el extranjero”, dijo el señor Fabiano, acariciando con el pulgar la cruz en su cuello.



Entonces, cuando ese año se le presentó la oportunidad de convertirse en trabajadora doméstica en Arabia Saudita con un salario de 400 dólares al mes, aprovechó la oportunidad.