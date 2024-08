Canadá: La Junta de Relaciones Industriales ordena a los empleados ferroviarios que vuelvan a trabajar

No hay capacidad para rechazar las instrucciones del ministro, dice CIRB

Sindicato de trabajadores apelará decisión ante el Tribunal Federal



MONTREAL, 25 de agosto de 2024. - La Junta de Relaciones Industriales de Canadá ordenó el sábado detener los paros laborales en los ferrocarriles más grandes del país, lo que indica el fin de una interrupción del servicio sin precedentes en los dos principales transportistas ferroviarios de carga que amenazaba con golpear la economía impulsada por las exportaciones de Canadá, informó Reuters.



El tribunal laboral independiente tomó la decisión después de que Canadá le pidiera el jueves que pusiera fin a un estancamiento en las conversaciones separadas entre más de 9.000 miembros de Teamsters, Canadian National Railway y Canadian Pacific Kansas City.



Los Teamsters dijeron en un comunicado que los derechos de los trabajadores quedaron "significativamente disminuidos" con el fallo y que apelarían ante un tribunal federal.



Las decisiones de la junta son el último giro en las disputas laborales en CN y CPKC, que bloquearon a miembros de Teamsters el jueves, provocando un paro ferroviario simultáneo que, según los grupos empresariales, podría causar cientos de millones de dólares en daños económicos.



Canadá, el segundo país más grande del mundo por superficie, depende en gran medida de los trenes para transportar una amplia gama de materias primas y bienes.



El Ministro de Trabajo canadiense, Steven MacKinnon, dijo en el sitio de redes sociales X que espera que "las compañías ferroviarias y los empleados reanuden sus operaciones lo antes posible".



La decisión reiniciará las operaciones ferroviarias en CPKC, donde los trabajadores habían sido bloqueados y en huelga, a las 00:01 ET (0401 GMT) del lunes, dijo el ferrocarril en un comunicado.



Un portavoz de los Teamsters dijo que los trabajadores no regresarían antes, a pesar de la solicitud de CPKC de que los empleados regresaran el domingo.



"Anticipamos que la red ferroviaria tardará varias semanas en recuperarse completamente de este paro laboral y un período de tiempo adicional para que las cadenas de suministro se estabilicen", dijo CPKC.



La decisión de la junta laboral evitó una huelga planeada el lunes por maquinistas de locomotoras, conductores y otros trabajadores de CN, con sede en Montreal, pocos días después de que el ferrocarril más grande de Canadá pusiera fin a un cierre patronal y comenzara a restaurar el servicio. Los Teamsters confirmaron que sus trabajadores de CN no harían huelga el lunes después de la decisión de la CIRB.