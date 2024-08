(VIDEOS) Sala Electoral del TSJ de Venezuela desarrolla comparecencias sobre las elecciones del 28J

9 de agosto de 2024.- En Venezuela inició este viernes la tercera y última jornada de comparecencias de excandidatos presidenciales y representantes de organizaciones con fines políticos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para dirimir el asunto relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, en que resultó relecto el presidente Nicolás Maduro con cerca del 52 por ciento de los sufragios.De acuerdo con la convocatoria, este viernes concurrirán ante la Sala Electoral el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.Antes de mediodía, Cabello y otros representantes del PSUV y el Gran Polo Patriótico arribaron a la sede del TSJ a presentar sus recaudos. Portaban numerosos folios. Previamente habían declarado su intención de presentar el cien por ciento de los instrumentos electorales en su poder, así como otra información útil para el peritaje de la elección presidencial.Lo acompañaron William Benavides Rondón (Tupamaro), Ilenia Medina (Patria para Todos), Vanesa Montero (Movimiento Somos Venezuela), Osvaldo Zamora (Organización Renovadora Auténtica) y Didalco Bolívar (Podemos).En respuesta a la citación de la Sala Electoral, también asistieron Enrique Rangel (Partido Verde), José Antonio España (Enamórate Venezuela), Gilberto Jiménez (Movimiento Electoral del Pueblo), Aaron Contreras (Partido Futuro Venezuela), Henry Parra (Partido Comunista), Henry Hernández (Unidad Popular Venezolana) y Ricardo Sánchez (Alianza por el Cambio).A primera hora inició la comparecencia de Frederick Villegas, del partido Centrados en la Gente. También lo hizo Alí Lenín Aguilera, representante de la organización con fines políticos Confederación Federal Democrática.Ante el TSJ también presentó la información recabada el excandidato Benjamín Rausseo, de la Confederación Nacional Democrática (Conde).El presidente Maduro confirmó días atrás su asistencia y la entrega del cien por ciento de las actas electorales.A las audiencias del jueves concurrieron los excandidatos Javier Bertucci (Partido El Cambio), Daniel Ceballos (Arepa), Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz).Tras comparecer, Ceballos subrayó que «la página web de María Corina Machado carece de legalidad», en alusión al sitio contratado por la ultraderecha para suplantar al Poder Electoral, donde publicaron más de 9.000 supuestas actas electorales llenas de inconsistencias. Expresó que el sitio carece de transparencia y llamó a los venezolanos a ser realistas y no comprar de nuevo ese tipo de fantasías.Por su parte, Fermín manifestó que la Sala Electoral del TSJ es la única instancia para dirimir el asunto relacionado con las elecciones del 28J. «No son las redes, no es un tribunal virtual de páginas webs y mucho menos, porque sería indigno, tampoco son los jefes de Estado o embajadores de seis o siete potencias extranjeras o el primero que nos consigamos en la vuelta de la esquina porque coincida con uno, hay que ser serios en esto», enfatizó.Denunció que «no es comprensible que quienes esgrimen que tienen actas no las consignen e insistió en que la única instancia para resolver la controversia del los comicios es la Sala Electoral del TSJ».Además de representantes de las 38 organizaciones con fines políticos que participaron en las elecciones, fueron citados los diez excandidatos presidenciales: Nicolás Maduro, Luis Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci, Claudio Fermín y Edmundo González (ultraderecha).Pese a su obligación, González no se presentó y la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, indicó que conste en acta que no acató el mandato de ese poder del Estado venezolano.Al acudir este miércoles ante la Sala Electoral, representantes de partidos políticos que apoyan a González no consignaron actas ni pruebas de fraude. Tampoco mostraron ninguna documentación que avale el presunto triunfo en las urnas de González.El 5 de agosto pasado, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, junto a otros rectores del ente, concurrió ante la Sala Electoral y entregó las actas de escrutinios, el acta de totalización definitiva, el acta de adjudicación, el acta de proclamación y las pruebas del ataque cibernético contra la institución.El jefe de Estado venezolano recurrió al contencioso electoral para garantizar la transparencia de la elección presidencial, cuyos resultados no fueron reconocidos por la extrema derecha.