Demanda de aguacates en Estados Unidos provoca deforestaciones en Michoacán, México

Credito: Via video - Reuters

7 de agosto de 2024.Los funcionarios del gobierno local dicen que la creciente demanda de aguacates en Estados Unidos ha provocado deforestaciones como ésta, ya que los productores de aguacates utilizan topadoras para excavar depósitos de agua ilegales para su sedienta cosecha, informó Reuters y Yahoo.com

La ley mexicana exige un estudio de impacto ambiental y un permiso para almacenar y utilizar agua para el cultivo de aguacate que requiere muchos recursos.

Pero en la ciudad de Madero, sólo 42 embalses y pozos tenían permisos, según datos de la autoridad nacional del agua, Conagua, y los activistas dicen que cientos de piscinas de agua similares en el área no han sido aprobadas.

Savas Melchor Gómez es el director ambiental de Madero.

"Hace unos ocho o diez años, aquí era pura naturaleza. Era tal como se ve el bosque de allá, llegaba a un campo que llamamos Charco. Todo esto era naturaleza. Pero los productores de aguacate vinieron y talaron todo y ahora tenemos huertos de aguacate."

Según datos de grupos ambientalistas, en la última década se han deforestado hasta 70.000 acres en la región para el cultivo de aguacate.

Para hacer frente a la tala endémica, los funcionarios locales planean establecer una plataforma en línea que ofrezca información pública sobre tierras deforestadas ilegalmente.

Alejandro Méndez es el secretario de Medio Ambiente del estado de Michoacán.

"Utilizamos diversas imágenes satelitales, imágenes infrarrojas y tecnología sofisticada para detectar dónde hubo un cambio de uso del suelo. No es una persona mirando la pantalla sino un robot con inteligencia artificial que imprime los informes y los envía a la fiscalía". oficina y a la Agencia Federal de Protección Ambiental."

Pero un ambientalista que pidió no ser identificado dijo que la plataforma no es suficiente.

"La única manera de abordar esto no es solo viendo satélites que muestren áreas forestales. Estamos sufriendo acaparamiento y robo de agua, anillamiento de árboles, inyectan árboles para secarlos, plantan (árboles de aguacate) debajo de otros árboles y poco a poco van creciendo. "Una certificación medioambiental no puede basarse simplemente en un satélite que muestre dónde había bosques. Es un paso, pero no es completo, es muy superficial".

El daño ambiental ha llevado a la Asociación de Consumidores Orgánicos sin fines de lucro de EEUU. a presentar demandas contra West Pak Avocado Inc, que no cotiza en bolsa, y otro importante importador de aguacate, Fresh Del Monte Produce Inc, por etiquetar los aguacates mexicanos como "sostenibles" o "de origen responsable".

​​West Pak declinó hacer comentarios y Fresh Del Monte no respondió a las preguntas para esta historia.

Según datos comerciales de Estados Unidos, las exportaciones de aguacate a Estados Unidos se han disparado un 48% desde 2019.

Y los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que el mercado estadounidense representa alrededor del 80% de las exportaciones totales de aguacate de México, por un valor de 3 mil millones de dólares el año pasado.