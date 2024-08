Asegura el PSUV: en Venezuela en este momento no hay protestas en la calle

Rueda de prensa del PSUV

5 de agosto de 2024 .- En Venezuela el día de hoy, contrario a lo que pretenden hacer creer por redes sociales y medios de comunicación, no existe ninguna manifestación activa, aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.



“No van a tumbar el gobierno usando a Tik Tok, aquí hay un pueblo que esta dispuesto a defender la Revolución. Venezuela seguirá siendo territorio de paz y vanguardia del mundo entero”, reiteró al tiempo que recordó que en Venezuela está en curso un intento de golpe de Estado continuado que está siendo derrotado por el Gobierno y el pueblo unido.



En este sentido, reiteró que la justicia llegará hasta todos aquellos que estén involucrados en los hechos de violencia impulsado por la ultraderecha en el país. “Ahora quieren decir que éstos son presos políticos. No, no son presos políticos son terroristas y la justicia debe encargarse”, resaltó.



De igual manera, reiteró que el Gobierno Nacional, con la constitución y las leyes en las manos está obligado a cerrarle el camino al fascismo. “No nos van a detener amenazas, que si nos van a sancionar. Nada de eso en este momento nos va a perturbar en la decisión inquebrantable que tenemos de que en Venezuela haya justicia”, recalcó.



Asimismo, llamó al pueblo a denunciar cualquier amenazas recibida por parte de grupos fascistas. “Con los fascistas no nos vamos a sentar hablar, los vamos a enfrentar con mucha firmeza”, resaltó.



Cabello resaltó que, contrario a la narrativa mundial y de la derecha, Venezuela, desde la llegada del Comandante Chávez, es un país garante de los Derechos Humanos. “Ellos tienen una fijación contra Venezuela, por eso la importancia de la victoria del 28 de julio. Los ojos del mundo está sobre Venezuela porque nuestro país es la joya de la corona. Si ellos lograran derrocar la Revolución Bolivariana la esperanza de los pueblos libres también se derrumbaría”, señaló.



Oposición mentirosa



Por otra parte resaltó que, a pesar de los ataques de la derecha al sistema electoral, el próximo año habrán votaciones para escoger gobernadores y alcaldes y éstos seguro “harán colas para inscribir candidatos”.



“Inscribirán candidatos y cuando vuelvan a perder cantarán fraude otra vez, no saben jugar”, resaltó.



Asimismo, aseguró que estos grupos de la derecha cada vez son menos tomados en cuenta en el extranjero porque “son unos pillos”. “La oposición venezolana está llena de delincuentes, se roban entre ellos mismos. Son personas incapaces, ineptos, no tienen escrúpulos y son muy mentirosos”, señaló.