EEUU: Funcionarios de Seguridad Nacional advierten a migrantes sobre los peligros con los traficantes

24 dejulio de 2024.-Los funcionarios de Seguridad Nacional han advertido a los migrantes y sus familias sobre los peligros de depender de traficantes de personas para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en medio de la actual ola de calor, informó El Escritorio Semanal de Noticias.

A medida que las temperaturas alcanzan los tres dígitos, el peligroso viaje a través del traicionero paisaje desértico es cada vez más peligroso para las personas que huyen de México hacia la región del Valle del Río Grande. La sofocante ola de calor que azota la región ha exacerbado los ya formidables desafíos que enfrentan los migrantes, y los riesgos de sufrir agotamiento por calor, deshidratación o incluso morir se han disparado.



Mark Lippa, agente especial adjunto a cargo, dijo a Border Report que a los cárteles mexicanos que operan el tráfico de personas no les importa el bienestar de los migrantes.



Dijo que los agentes a menudo encuentran a migrantes heridos, deshidratados y solos después de haber sido abandonados por los cárteles de la droga mexicanos luego de pagos realizados a traficantes de personas.



Lippa dijo en la entrevista con Border Report que los inmigrantes "a menudo se encuentran en condiciones que no son dignas de los seres humanos.



"El mensaje es que el tráfico de personas es muy peligroso. Si usted o un miembro de su familia está pensando en introducir ilegalmente a un miembro de su familia, piénselo de nuevo. No lo haga. Está poniendo a su familiar en manos de alguien que no va a hacerlo. para cuidar a ese miembro de la familia. Hemos tenido casos que terminaron en situaciones de abuso, violación o incluso la muerte.



"Aquí en el Valle del Río Grande hay una variedad de medios diferentes que utilizan los traficantes de personas. Hemos visto de todo, desde ser cruzados por tierra hasta eventos de contrabando marítimo, lamentablemente algunos que han resultado en muertes. Algunos han involucrado el contrabando aéreo. Hemos Hemos realizado investigaciones que han involucrado trenes e incluso la parte trasera de camiones con remolque".



En 2022, 53 migrantes fueron encontrados muertos en San Antonio después de haber sido metidos en la parte trasera de un camión con remolque sin aire acondicionado. Este es el accidente de contrabando más mortífero registrado en los EEUU. hasta la fecha.



"Criminales despiadados ponen en peligro las vidas de los migrantes que a menudo son contrabandeados a través de terrenos impredecibles", dijo el agente especial a cargo de HSI, Craig Larrabee, de San Antonio. "Las organizaciones criminales transnacionales tratan a los migrantes como mercancías para obtener ganancias financieras, sin tener en cuenta su seguridad. HSI continuará trabajando agresivamente para llevar a estos criminales ante la justicia".



Se produce cuando un grupo de 2.000 inmigrantes buscan ingresar a Estados Unidos a través de México a pie. Varios miembros del grupo dijeron a la AP que esperaban llegar al país antes de las elecciones presidenciales de 2024, en medio de temores de que Trump cerrara la frontera si gana.