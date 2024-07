Diosdado Cabello al presidente uruguayo Lacalle Pou: "no nos hace falta su embajador"

Diosdado Cabello cuestionó el doble discurso del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien tras conocerse la petición de su Gobierno en torno al aval para la designación de un embajador en Venezuela, intentó desestimar esta acción señalando que su posición no varía en torno a que en el país "existe una dictadura".

"¿Cómo le explica a su Pueblo el que nombre un embajador en Venezuela y luego salga diciendo que Nicolás Maduro es un dictador?", interrogó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien además le pidió responder "¿quién lo obliga a nombrar embajador enVenezuela?".

Ante estas acusaciones contra el Ejecutivo liderado por el presidente Nicolás Maduro, recalcó que a Venezuela no le hace falta un representante diplomático del gobierno uruguayo.

"No hace falta un embajador de su gobierno en Venezuela", enfatizó.

No vamos a claudicar

su programa Con el Mazo Dando, Cabello se refirió a los acercamientos que se han suscitado entre el Gobierno y un sector de la oposición venezolana con el objeto de evaluar el restablecimiento de la mesa de diálogo que se llevaba a cabo en México.

En este sentido subrayó que este proceso no puede traducirse en una claudicación del Gobierno.

"Sentarnos a negociar o hablar con quien sea no implica para nada ni capitular ni rendirnos, al contrario, nos queremos sentar con ustedes para que entiendan que esta Revolución es para largo, que nosotros llegamos aquí para quedarnos, que por las malas no van a poder y por las buenas tampoco porque no nos van a ganar nada", acotó.

Asimismo, puntualizó que el Gobierno que lidera el presidente Maduro no cederá a presiones de ninguna índole.

"Ni Gerardo Blyde, ni nadie nos puede imponer nada en una mesa de negociación, se lo hemos demostrado una y mil veces", sentenció.

Llamado a la unidad

El dirigente psuvista se refirió a las recientes acciones de renovación del liderazgo de la tolda roja y resaltó la importancia de garantizar la unidad de cara a los desafíos que se presentan en lo electoral y social.

"Nosotros avanzamos en un proceso del partido, una cosa extraordinaria y vamos con la instrucción: unir, sumar y organizar", destacó y puntualizó que para asegurar la unidad es necesario que la dirigencia y el liderazgo dejen a un lado los intereses personales y los egos.

"Cero ambiciones personales, cero ambiciones de grupo, cero personalismo. Proyecto de País por encima de todo", dijo.

Conversaciones con EEUU

Por otra parte, ratificó que las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y de Estados Unidos (EEUU), continúan fluyendo sin presencia de la oposición.

"Los gringos dejaron por fuera a María Corina Machado, a pesar que ella decía que sin ella no habría diálogo, y llamaron fue a Nicolás Maduro", dijo durante su programa "Con el Mazo Dando".

Cabello aseveró que una de las condiciones del presidente Nicolás Maduro, para retomar el diálogo fue que las conversaciones sean públicas "Se acabó la secreteadera".

Con información de Últimas Noticias / Venezuelanews.