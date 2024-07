Elon Musk gana una demanda de indemnización de $500 presentada por trabajadores despedidos de Twitter

11 dejulio de 2024.-Elon Musk ganó la desestimación de una demanda que alegaba que se negó a pagar al menos 500 millones de dólares de indemnización a miles de empleados de Twitter que despidió en despidos masivos después de comprar la empresa de redes sociales ahora conocida como X, informó la Edición de CNN/

La jueza de distrito estadounidense Trina Thompson en San Francisco dictaminó el martes que la Ley federal de seguridad de los ingresos de jubilación de los empleados que rige los planes de beneficios no cubría las reclamaciones de los ex empleados y, por lo tanto, carecía de jurisdicción.

Los abogados de los demandantes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el miércoles. Los abogados de Musk no respondieron de inmediato a solicitudes similares.

El caso es uno de los muchos que acusan a Musk de incumplir las promesas hechas a ex empleados de Twitter, incluido el ex director ejecutivo Parag Agrawal, y a los proveedores después de comprar la empresa por 44.000 millones de dólares en octubre de 2022.

Musk también dirige la empresa de coches eléctricos Tesla y es la persona más rica del mundo, según la revista Forbes.

Según la denuncia, el plan de indemnización de Twitter de 2019 exigía que los empleados que permanecieran después de la compra recibieran dos o seis meses de salario, más una semana de pago por cada año de empleo, si eran despedidos.

Los demandantes Courtney McMillian, que supervisó las compensaciones y beneficios de Twitter, y Ronald Cooper, gerente de operaciones, dijeron que Twitter en cambio ofreció a los empleados despedidos sólo un mes de pago como indemnización, sin beneficios.

Thompson dijo que ERISA no se aplicaba al plan posterior a la compra de Twitter porque no existía un "esquema administrativo continuo" en el que la compañía revisara las reclamaciones caso por caso u ofreciera beneficios como seguro médico continuo y servicios de colocación externa.

"Sólo se prometieron pagos en efectivo", escribió.

El juez dijo que los demandantes pueden intentar modificar su demanda, pero sólo para reclamaciones que no se rigen por ERISA.

El caso es McMillian et al v. Musk et al, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, No. 23-03461.