EEUU: 2do locutor de radio local dice que le dieron las preguntas antes de la entrevista con Joe Biden

"Sí, me dieron algunas preguntas para Biden", dijo Earl Ingram a Noticias de ABC.



7 de julio de 2024.-Un segundo locutor de radio local dijo el sábado a ABC News que le proporcionaron una lista de preguntas antes de su entrevista con el presidente Joe Biden esta semana.



"Sí, me dieron algunas preguntas para Biden", dijo a ABC News Earl Ingram de CivicMedia. Ingram, un destacado locutor de una estación de radio de Wisconsin, entrevistó a Biden esta semana luego de su actuación en el debate.



Ingram dijo que le hicieron cinco preguntas y terminó haciendo cuatro de ellas.



"No tuve la oportunidad de preguntarle todas las cosas que quería preguntarle", dijo.



Ingram es el segundo entrevistador que ahora dice que los asistentes de Biden le dieron preguntas para hacerle al presidente esta semana. Hoy temprano, otra locutora de radio local que entrevistó a Biden esta semana le dijo a CNN que le dieron preguntas para hacerle a Biden antes de la entrevista.



Ingram le dijo a ABC que no veía nada necesariamente malo en la práctica. "Creo que pensar que iba a tener la oportunidad de hacerle cualquier pregunta al presidente de Estados Unidos es un poco más de lo que nadie debería esperar", dijo.



Continuó diciendo que estaba agradecido por la oportunidad de entrevistar a Biden.



"Ciertamente el hecho de que me dieran esta oportunidad... significó mucho para mí", dijo Ingram.



Más temprano el sábado en CNN, Andrea Lawful-Sanders, presentadora de "The Source" de WURD, dijo que los funcionarios de Biden le proporcionaron una lista de ocho preguntas antes de su entrevista con Biden.



"Las preguntas me fueron enviadas para su aprobación; las aprobé", dijo.



"Recibí varias preguntas, ocho de ellas", continuó. "Y los cuatro que fueron elegidos fueron los que yo aprobé".



En respuesta a Lawful-Sanders, la portavoz de la campaña de Biden, Lauren Hitt, dijo en un comunicado que no es "raro" que los entrevistados compartan temas que preferirían. Señaló que Lawful-Sanders era "libre" de hacer cualquier pregunta que considerara oportuna. También señaló que fue la campaña la que envió las preguntas y no la Casa Blanca como afirman otros informes.



"No es en absoluto una práctica poco común que los entrevistados compartan temas que preferirían. Estas preguntas eran relevantes para las noticias del día: se le preguntó al presidente sobre su desempeño en el debate, así como lo que había entregado a los estadounidenses negros", se lee en el comunicado. dicho.



"No condicionamos las entrevistas a la aceptación de estas preguntas, y los presentadores siempre son libres de hacer las preguntas que crean que mejor informarán a sus oyentes. Además de estas entrevistas, el Presidente también participó ayer en un grupo de prensa, así como en una entrevista con ABC. Los estadounidenses han tenido varias oportunidades de verlo sin guión desde el debate."



Una fuente familiarizada con la operación de reserva de Biden le dijo a ABC News que en el futuro se "abstendrán" de ofrecer preguntas sugeridas a los entrevistadores.



"Si bien los presentadores de las entrevistas siempre han sido libres de hacer las preguntas que quieran, de ahora en adelante nos abstendremos de ofrecer preguntas sugeridas".



Otro locutor de radio local, Sherwin Hughes en Milwaukee, Wisconsin, dijo que cuando entrevistó a Biden el mes pasado, la Casa Blanca no le envió preguntas para hacer y dijo que no había condiciones previas en las entrevistas: "nada de eso en absoluto, ", dijo a ABC Noticias.