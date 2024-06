CNE excluirá de los comicios a los observadores que no respeten la ley

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, advirtió este 29 de junio que los observadores internacionales y los países que no respeten las leyes de esa nación sudamericana no podrán participar en las próximas elecciones presidenciales.

"Hay personas que no van a venir, no respetan a nuestro país, no respetan nuestras leyes, nuestra Constitución que fue aprobada por el pueblo, o respetan a Venezuela o no vienen, y en este caso han manifestado que no van a respetar las leyes entonces, no vienen", expresó Amoroso en declaraciones ofrecidas a los medios.

En mayo, el CNE decidió revocar la invitación a la Unión Europea (UE) para participar con una misión en las elecciones presidenciales, luego de que ese bloque ratificara las sanciones contra el país caribeño hasta el año 2025.

No obstante, se extendió la invitación para la observación electoral a la ONU, al grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), Centro Carter, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Comunidad del Caribe (Caricom), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Unión Africana.

Amoroso destacó que cerca de 50 países no participarán con misión de observación electoral en las presidenciales.

"Hay veedores internacionales, vienen muchos, cuarenta y tanto de países son los que no vienen, por sus gobiernos, porque en la Unión Europea hay mucha gente que está de acuerdo con Venezuela, pero no le alcanza los votos como en todo Parlamento y tienen que acoger la decisión de esa famosa Unión [Europea]", comentó.

El presidente del CNE también reiteró que algunos candidatos opositores no respetan la Constitución de su país y se negaron a firmar el acuerdo para el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales.

"Nosotros invitamos a todos los candidatos para que participaran y firmaran un acuerdo de respeto a la Constitución y se negaron, más que todo uno, pero no es que se nieguen, sino que tiene el tupé [atrevimiento] de decir que no lo invitaron", acotó.

De los 10 aspirantes, ocho firmaron un documento en el que se comprometieron a reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio.

No obstante, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Edmundo González, y Enrique Márquez, del partido Centrados en la Gente, se negaron a suscribirlo.

En Venezuela, 21,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las presidenciales del 28 de julio.

En las elecciones, participan nueve candidatos opositores y, a la cabeza de los partidos de izquierda, el presidente Nicolás Maduro, quien buscará su tercera reelección para los próximos seis años.