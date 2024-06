El Pentágono retira el muelle portable de Gaza

28 de junio de 2024.-El ejército estadounidense está retirando una vez más el muelle de Gaza debido al mal tiempo, y no hay un cronograma claro sobre cuándo se volverá a anclar, confirmó el Pentágono el viernes, informó La Colina.com



La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que el mar embravecido y los fuertes vientos obligaron a los militares a desmantelar temporalmente el muelle y enviarlo a la ciudad portuaria israelí de Ashdod. No dijo cuándo volvería a estar en línea, en medio de especulaciones de que tal vez no lo haga en absoluto.



"Cuando el comandante decida que es el momento adecuado para reinstalar ese muelle, lo mantendremos informado al respecto", dijo. “Como siempre dijimos con el muelle, se supone que será temporal.



“No es la solución a largo plazo ni la solución para las rutas terrestres; Sabemos que esa es la forma más eficaz de hacerlo”, añadió Singh. "Pero esa es realmente una decisión que tomará el comandante mientras continuamos evaluando los estados de alta mar".



Desde que el muelle entró en funcionamiento el 17 de mayo, se han entregado más de 19 millones de libras de ayuda humanitaria a través del corredor marítimo. En los últimos siete días, Estados Unidos ha entregado alrededor de 10 millones de libras de ayuda humanitaria al área de concentración en Gaza a través del muelle.



El muelle de 230 millones de dólares ha sido retirado al menos tres veces desde que se instaló por primera vez. La primera vez fue por accidente cuando el mal tiempo rompió la calzada y obligó a los militares a realizar una reparación.



El organismo de control del Pentágono inició una revisión de los esfuerzos del ejército estadounidense para llevar ayuda humanitaria a Gaza a través del muelle.



El representante Mike Rogers (R-Ala.), presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, envió una carta al Pentágono esta semana expresando su preocupación por una operación que, según dijo, estaba “plagada de contratiempos, marginada más a menudo que operativa y que sólo puede ser clasificado como un gran desperdicio del dinero de los contribuyentes”.



"Insto a la administración a que cese inmediatamente esta operación fallida antes de que ocurra una nueva catástrofe y considere medios alternativos de entrega de ayuda humanitaria por tierra y aire", escribió Rogers.



El Pentágono ha argumentado que el muelle es una parte crucial de los esfuerzos de ayuda humanitaria hacia Gaza, donde los palestinos luchan por acceder a alimentos y agua mientras Israel libra una gran guerra contra Hamas.



"Este muelle ha proporcionado el segundo mayor volumen de ayuda entre todos los demás cruces en Gaza", dijo Singh el viernes, señalando que ha demostrado su importancia.