EEUU: Asistentes de vuelo de American Airlines se preparan para una huelga

21 de junio de 2024- Un sindicato que representa a los asistentes de vuelo de American Airlines Group dijo el jueves que se están preparando para una huelga después de que las negociaciones contractuales con la aerolínea no lograran llegar a un acuerdo esta semana, informó Reuters en una nota de prensa.(Reporte de Harshita Meenaktshi en Bengaluru; Editado por Sherry Jacob-Phillips)



La Asociación de Asistentes de Vuelo Profesionales (APFA), que representa a unos 28.000 asistentes de vuelo de American Airlines, dijo que después de un año de conversaciones de mediación con la Junta Nacional de Mediación, la aerolínea no llegó a un acuerdo que fuera favorable a los trabajadores.



Las azafatas dicen que no han recibido un aumento salarial en más de cinco años y que han soportado mucho desde la pandemia.



American Airlines dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que continuará negociando con las azafatas para que se beneficien del contrato.



"Este acuerdo está a nuestro alcance y esperamos que se programen fechas adicionales", dijo el portavoz de la aerolínea.



La actual ronda de negociaciones comenzó en enero de 2020, pero se detuvo en el punto álgido de la pandemia. Las conversaciones se reanudaron en junio de 2021.



A principios de este mes, la aerolínea había ofrecido a sus asistentes de vuelo aumentos salariales inmediatos del 17% en su nuevo contrato, que luego fue rechazado por unanimidad por la APFA.