EEUU: Venezuela está a un paso de perder a Citgo, Un tribunal niega los argumentos del Pdte. Maduro para recuperar la petrolera

Una debacle económica en vísperas de las elecciones

Un, que fue mal administrada tanto por el chavismo como por la oposición. El plazo para presentar ofertas finalizó la semana pasada



17 de junio de 2024.-Venezuela está a punto de perder la propiedad de Citgo, una empresa estadounidense de refinación de petróleo y comercialización de gasolina valorada en 13.000 millones de dólares cuyas acciones están siendo subastadas por un tribunal federal estadounidense. La empresa fue adquirida por el Estado venezolano en 1990 y durante mucho tiempo fue uno de sus activos más importantes. El caso fue presentado en tribunales estadounidenses hace siete años e involucra a 18 acreedores que reclamaron conjuntamente 21.300 millones de dólares por expropiaciones e impagos de deuda en Venezuela bajo el chavismo. Agentes económicos, actores políticos y analistas financieros consideran que perder Citgo sería un hecho catastrófico para los venezolanos.



El plazo para presentar ofertas en una segunda ronda de licitaciones abierta por el tribunal finalizó el martes de la semana pasada. Hace un mes, el juez de distrito federal en Delaware, Leonard Stark, allanó el camino para las ofertas y rechazó los últimos argumentos presentados por el gobierno venezolano.



Pedro Tellechea, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), matriz última de Citgo, emitió un comunicado pidiendo a la corte que detenga la subasta, que es el resultado de un tortuoso proceso legal producido por el crónico estado de conflicto que vive Venezuela. “Tienen que parar la subasta, ese es un bien de la nación. Como venezolano me siento ofendido por el hecho de que se estén vendiendo nuestros productos sin pedirnos autorización alguna”, dijo Tellechea. “Venezuela no ha podido defenderse porque no nos reconocen como país soberano. Esto es un asalto."



En Caracas, los medios oficiales señalan con frecuencia “el despojo imperialista” que se está llevando a cabo contra uno de los bienes más valiosos del Estado, y aprovechan la circunstancia para atacar a Estados Unidos y responsabilizar a la oposición venezolana. Según esta narrativa, la responsabilidad de la pérdida de Citgo recae en el extinto “gobierno interino” de Juan Guaidó (2019-2021), en el que se cuestionaron los resultados electorales de 2018, lo que llevó a, con la ayuda de Estados Unidos, una administración paralela que tomó el control de activos nacionales en el exterior, incluido Citgo. A partir de ese momento, la voz venezolana sobre los bienes del Estado adquirió dos versiones: la del chavismo y la de la oposición. Las autoridades estadounidenses establecieron relaciones con este último.



El tribunal determinó que, en algún momento, la administración de Guaidó utilizó recursos de la empresa para financiar algunas actividades extensas, presumiblemente vinculadas con el trabajo político de su oficina. La noticia desencadenó más rumores sobre la mala gestión del gobierno interino. Este fallo judicial sobre las acciones de Guaidó fue la gota que colmó el vaso. “Lo que dice el tribunal de Delaware es que Guaidó incurrió en un ‘control extensivo’, en violación de la doctrina del alter ego. Advertí sobre este procedimiento, genera riesgos legales para la nación”, explica Francisco Rodríguez, economista, autor y profesor que ha estudiado el caso.



Durante un tiempo, en medio de la disputa de la oposición con Nicolás Maduro, las propiedades venezolanas en Estados Unidos fueron administradas por funcionarios de Guaidó y protegidas por resoluciones especiales del Departamento del Tesoro. Horacio Medina, presidente de PDVSA-ad hoc, niega rotundamente las conclusiones del juez estadounidense. “Eso es absolutamente falso. El juez se ha dejado llevar por los informes de los medios”. Medina afirma que la gestión de Citgo fue limpia y generó un superávit de “5 mil millones de dólares en ganancias”.



“La decisión de la Corte de Delaware contiene determinaciones fácticas que son claramente erróneas”, se lee en un comunicado de PDVSA. “Los activos de Pdvsa en Estados Unidos están bloqueados y el directorio no tiene acceso a ellos”.