Grupos de derechos de los inmigrantes demandan para bloquear la prohibición de asilo de Biden en la frontera entre Estados Unidos y México

WASHINGTON, 12 jun (Reuters) - Grupos de derechos de los inmigrantes estadounidenses demandaron el miércoles a la administración Biden por una nueva política que prohíbe solicitar asilo a la mayoría de los inmigrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, Información de Ted Hesson en Washington; Editado por Josie Kao, Daniel Wallis y Aurora Ellis.

Los grupos, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumentaron que las restricciones implementadas la semana pasada violaban la ley de asilo de Estados Unidos y que Biden no siguió el procedimiento regulatorio adecuado. La demanda fue presentada en un tribunal federal en Washington, D.C.

Biden, un demócrata que busca otro mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha lidiado con millones de personas sorprendidas cruzando ilegalmente la frontera suroeste durante su presidencia. La inmigración es un tema electoral de primer orden y el rival republicano de Biden, el expresidente Donald Trump, ha prometido tomar medidas enérgicas enérgicas si gana otro mandato en la Casa Blanca.

Biden ha endurecido su postura en los últimos meses, respaldando un proyecto de ley bipartidista del Senado que aumentaría los recursos a la frontera y ampliaría la capacidad de aplicación de la ley. La nueva prohibición refleja las políticas de la era Trump que buscaban negar a los inmigrantes el acceso al asilo en la frontera y utiliza la misma autoridad legal que las prohibiciones de viaje de Trump que bloquean a personas de países de mayoría musulmana y otros lugares.

Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la administración Biden "carece de autoridad unilateral" para anular las leyes creadas por el Congreso, citando decisiones legales anteriores relacionadas con políticas de la era Trump.

Los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente pueden ser deportados rápidamente o devueltos a México bajo la medida Biden. La prohibición incluía excepciones para niños no acompañados, personas que enfrentan amenazas médicas o de seguridad graves y víctimas de trata.

Las cuestiones operativas clave siguen sin estar claras, incluyendo cómo Estados Unidos deportaría rápidamente a inmigrantes de países que están lejos o tienen relaciones frías con Estados Unidos y si México aceptará más inmigrantes no mexicanos detenidos por las autoridades estadounidenses.

El número de inmigrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera se redujo en un 20% a finales de la semana pasada, lo que, según un alto funcionario fronterizo de Estados Unidos, indicaba un "posible éxito temprano" en la disuasión de la inmigración ilegal.

El portavoz de la Casa Blanca, Ángelo Fernández Hernández, defendió la prohibición de asilo, diciendo que era necesaria porque "los encuentros fronterizos siguen siendo demasiado elevados" y los legisladores republicanos han bloqueado la legislación respaldada por Biden.

En la demanda presentada el miércoles, los grupos de derechos de los inmigrantes también se dirigieron a una parte de la prohibición de asilo de Biden que exige que los inmigrantes expresen su temor a ser devueltos a sus países de origen antes de poder buscar protección humanitaria, en lugar de que las autoridades estadounidenses pregunten al respecto.

Los grupos dijeron que las personas que recientemente cruzaron la frontera "pueden estar hambrientas, agotadas, enfermas o traumatizadas después de huir de la persecución en sus países de origen y del peligro en México".

