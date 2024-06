Israel rescata a 4 rehenes tomados en el ataque de Hamás del 7 de octubre y se reporta la muerte de 210 palestinos

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza, 8 de junio de 2024-— Israel llevó a cabo el sábado su mayor operación de rescate de rehenes desde que comenzó la última guerra con Hamas, llevando a cuatro a un lugar seguro fuera del centro de Gaza en un intenso ataque aéreo y terrestre. Al menos 210 palestinos, incluidos niños, murieron, dijo un funcionario de salud de Gaza, informó Prensa Asociada en una nota de prensa.



Los israelíes estaban jubilosos cuando el ejército dijo que había liberado a Noa Argamani, de 26 años; Almog Meir, enero, 22; Andréi Kozlov, de 27 años; y Shlomi Ziv, de 41 años, en una operación diurna en el corazón de Nuseirat, asaltando dos lugares a la vez mientras estaban bajo fuego. Todos estaban bien, dijeron los militares. Fueron trasladados en helicóptero para controles médicos y reencuentros entre lágrimas con sus seres queridos después de 246 días de reclusión.



Argamani había sido uno de los rehenes más reconocidos tras ser secuestrado, como los otros tres, en un festival de música. El vídeo de su secuestro la mostraba sentada entre dos hombres en una motocicleta mientras gritaba: "¡No me mates!".



Su madre, Liora, tiene cáncer cerebral y había publicado un vídeo suplicando ver a su hija. El Canal 13 de Israel dijo que Argamani fue trasladada al hospital donde reciben tratamiento su madre. En un mensaje difundido por el gobierno, Argamani le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu que estaba “muy emocionada” y afirmó que hacía mucho tiempo que no escuchaba hebreo.



Netanyahu prometió en un comunicado continuar los combates hasta que todos los rehenes sean liberados. La operación fue "de naturaleza audaz, planeada brillantemente y ejecutada de manera extraordinaria", dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant.



Aviones israelíes sobrevolaron mientras los cuerpos de 109 palestinos, incluidos 23 niños y 11 mujeres, eran trasladados al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, donde el portavoz Khalil Degran dijo a The Associated Press que también llegaron más de 100 heridos. Dijo que en total, 210 muertos habían sido trasladados allí y al Hospital Al-Awda, y dijo que había hablado con el director del lugar. Las cifras de Al-Awda no pudieron ser confirmadas de inmediato.



“La horrible masacre cometida hoy por Netanyahu y su gobierno fascista contra el pueblo palestino en Gaza, que hasta ahora ha provocado la masacre de 210 personas y más de 400 heridos, bajo el pretexto de liberar a los detenidos por la resistencia, confirma lo que la resistencia ha dicho. repetidamente: que Netanyahu no planea llegar a un acuerdo para detener la guerra y liberar pacíficamente a los israelíes capturados”, dijo Bassem Naim, un alto funcionario de Hamas ahora radicado en el Líbano.