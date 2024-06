Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia obtienen escaños en el Consejo de Seguridad de la ONU

NACIONES UNIDAS 7 de junio de 2024.-- Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia obtuvieron asientos en el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, informó Noticias de ABC.



El consejo de 15 miembros tiene un cuerpo poderoso de cinco miembros permanentes con poder de veto cuya composición refleja su fundación después de la Segunda Guerra Mundial: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos.



Luego hay un elenco cambiante de 10 países que cumplen mandatos de dos años.



Para elegirlos, los 193 miembros de la ONU votan por los nominados de las agrupaciones regionales en una votación secreta cuyos resultados son generalmente casi unánimes, pero en ocasiones reflejan tensiones globales. El año pasado, Eslovenia derrotó rotundamente a Bielorrusia, aliado cercano de Rusia, por el puesto que representa al grupo regional de Europa del Este, una votación que mostró una fuerte oposición global a la invasión rusa de Ucrania.



Este año, los grupos regionales propusieron a Somalia para un puesto africano, Pakistán para un puesto en Asia-Pacífico, Panamá para un puesto en América Latina y el Caribe, y Dinamarca y Grecia para dos puestos principalmente occidentales.



Los cinco miembros del consejo elegidos el jueves comenzarán sus mandatos el 1 de enero.



El Consejo de Seguridad está encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, pero debido al poder de veto de Rusia no ha podido tomar medidas sobre Ucrania. Debido a los estrechos vínculos de Estados Unidos con Israel, no ha pedido un cese de las hostilidades en Gaza.



Prácticamente todos los países están de acuerdo en que el Consejo de Seguridad necesita expandirse y reflejar el mundo moderno, pero la ONU no puede ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo, bloqueando reformas significativas.



Casi todos los nuevos miembros del Consejo de Seguridad hicieron declaraciones generales a favor de la paz y la diplomacia después de la votación.



Sin embargo, Louis Charbonneau, director de la ONU para Human Rights Watch (Observador de Derechos Humanos), dijo que “las elecciones no disputadas para escaños en el Consejo de Seguridad o cualquier otro organismo de la ONU constituyen una burla de la palabra ‘elección'”.



"Los países miembros deberían darse a sí mismos la opción de rechazar a los gobiernos responsables de graves abusos contra los derechos humanos", afirmó.



En una entrevista detallada antes de la votación, el embajador de Pakistán ante la ONU, Munir Akram, dijo que su país -históricamente un importante contribuyente al mantenimiento de la paz de la ONU- presionaría para que las fuerzas de cascos azules se volvieran más proactivas, en lugar de limitarse a observar el mantenimiento de los acuerdos de paz existentes.



Las tropas paquistaníes han participado bajo los auspicios de la ONU en docenas de conflictos en África, Asia,



"Necesitamos evolucionar la naturaleza del mantenimiento de la paz de la ONU para poder abordar el tipo de conflictos que enfrentamos hoy en muchas partes del mundo", dijo Akram. "Así que esta es la discusión actual que se está llevando a cabo en la ONU".