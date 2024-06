Joe Biden: Netahyahu podria prolongar la guerra para obtener ganancia politica

Biden: “Todos los motivos” para que la gente piense que Netanyahu está prolongando la guerra por razones políticas



4 de junio de 2024.-El presidente Biden, en una nueva entrevista, dijo que era razonable que la gente concluyera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está prolongando la guerra en Gaza para su beneficio político, informó The Hill.com



“No voy a comentar sobre eso”, dijo Biden a la revista Time en una entrevista realizada el 28 de mayo y publicada el martes. "Hay muchas razones para que la gente llegue a esa conclusión".



Biden señaló que antes de que comenzara la guerra de Israel contra Hamás en octubre, Netanyahu enfrentaba críticas por impulsar reformas judiciales que reducirían los controles y equilibrios.



“Y, por tanto, es un debate interno que parece no tener consecuencias”, dijo Biden. “Y es difícil decir si cambiará su posición o no, pero no ha sido útil”.



Biden dijo que su principal desacuerdo con Netanyahu sobre la guerra es sobre lo que sucedería cuando termine. Biden ha apoyado una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos, pero Netanyahu se ha opuesto a esa idea. Si bien Netanyahu ha dicho que la ocupación israelí no es la solución, no ha propuesto una visión alternativa para el “día después” de la guerra.



Israel ha enfrentado críticas internacionales por su manejo de la guerra contra Hamás, que comenzó en octubre pasado después de que el grupo matara a más de 1.100 israelíes. Los posteriores ataques militares israelíes en Gaza han matado a más de 35.000 palestinos, y aquellos en Gaza se han quedado sin acceso adecuado a alimentos, agua y medicinas.



Netanyahu ha enfrentado crecientes críticas de Estados Unidos y otros países por su manejo de la guerra a medida que la crisis humanitaria empeora en Gaza y aumentan las muertes de civiles. Biden ha dicho que el apoyo de Estados Unidos a Israel es “férreo”, pero ha expresado su frustración con Netanyahu por su manejo de la guerra, en particular por las muertes de civiles y los planes de invadir Rafah en el sur de Gaza.



A principios de esta semana, el presidente presentó un plan de paz de tres fases que pondría fin a los combates entre Israel y Hamás y permitiría la reconstrucción de Gaza. Biden argumentó que Hamás se ha degradado hasta el punto de que no puede llevar a cabo un ataque similar al de octubre pasado. Pero Netanyahu ha dicho que la guerra debe continuar hasta que Hamas sea completamente destruido.



Biden dijo a Time que era “incierto” si las fuerzas israelíes habían cometido crímenes de guerra en Gaza. Anteriormente criticó una solicitud de órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu y su ministro de Defensa, y dijo que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre Israel o Gaza.