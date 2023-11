Diosdado Cabello aseveró que a controversia territorial del territorio Esequibo es con la trasnacional ExxonMobil

Caracas, 22 de noviembre de 2023.- El responsable de Movilización y Defensa del Voto del Comando de Campaña "Venezuela Toda", Diosdado Cabello Rondón, aseveró este lunes que en la actualidad, la controversia territorial del territorio Esequibo no es con Guyana, sino con la trasnacional ExxonMobil, que intenta apoderarse de los recursos de la Guayana Esequiba.

Así lo manifestó desde la movilización realizada en el municipio Palavecino del estado Lara –transmitida por Venezolana de televisión-, donde indicó, que la compañía trasnacional cuenta con asalariados en Guyana y Venezuela.

"Lo que ellos están diciendo es que son empleados de la ExxonMobil, porque esta discusión, este conflicto territorial, no es, en este momento con Guyana ni sus habitantes. En Guyana hay un títere puesto por la ExxonMobil que le paga salario, viático, abogados. Este conflicto es con la ExxonMobil, que también tiene agentes en Venezuela, que se esconden tras decir que eso no se debe consultar", expresó Cabello.

Asimismo, Cabello destacó que voceros de algunos sectores de la oposición venezolana no tienen el valor para asumir que no apoyan la defensa del Esequibo, porque son empleados de la trasnacional petrolera.

"No tienen coraje para ponerse de un lado u otro para fijar una posición. El que no vote, está votando con la ExxonMobil, es un traidor a la Patria, y el que no apoye esto es un vende patria, traidor a la patria. No tienen coraje para decir: no estoy de acuerdo con esto. Ellos son empleados de la ExxonMobil", afirmó Cabello.

Con respecto al referendo consultivo del 3 de diciembre, resaltó que no se consulta si el Esequibo le pertenece al pueblo, porque "eso no está en discusión".

"El 3 de diciembre Venezuela le dirá al mundo entero porque es el pueblo que no se rinde, que sale a la batalla cada día en defensa de la patria", acotó.

Asimismo, alentó a la movilización para convencer a aquellos y aquellas que han sido manipulados en cuanto al referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo.

"Más que votar 5 veces sí, es estar claros por que votar 5 veces sí, porque al estar claros no nos estamos conformando con nuestro voto, tenemos que ir más allá con argumentos a convencer a todos aquellos que de alguna manera, andan apáticos sobre este tema, a los que no quieran participar, a los que se han dejado manipular" instruyo.