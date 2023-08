Ex gobernador de Sucre Luis Acuña en delicado estado de salud en Caracas

Luis Acuña

16 de agosto de 2023.- Familiares y amigos del ex ministro y exgobernador de Sucre, Luis Acuña, informaron del estado delicado de salud en que se encuentra.



Según informaciones emanadas de sus amigos Acuña está recluido en terapia intensiva de una clínica de la capital.



Al parecer padece de una delicada infección a nivel pulmonar.



Sus amigos y familiares cercanos elevan sus mejores sentimientos por la pronta recuperación de Acuña.



Acuña hace poco escribió un texto que dice:



"En un acto de fe y resistencia para soportar los intensos dolores corporales que produce este mal que acecha mi humanidad, quise escribir sobre el dolor, pero no escribir sobre el dolor que me agobia sino sobre dolores de la madre ausente, a quien quise profundamente.



De mi madre recuerdo el acompasado movimiento que con su pie imprimia a aquel adornado pedal de hierro forjado, impulsor del volante excentrico donde una cinta de cuero disfrazada de duende recogia el jugueteo de partes, para transformarlo en andariego girar de bobinas y pespuntes, en el ir y venir de agujas y puntadas, en el rondar y rondar de carretes de hilos de color arcoris, era el hechizo que mi madre llamaba, su máquina Singer.



Recuerdo también los dos anillos de madera con los que ella entrelazaba la tela para prensarla como si fuera un tambor y luego, pacientemente, calcar sobre el lienzo el dibujo rebuscado o marcar los espacios donde la mano artesana usaría la diminuta tijera para darle paso al corte preciso de los encajes.



Juntas ellas: máquina, anillos, tela el pie en el pedal y las dos manos en el tambor, lograban que la aguja descargará su encordado en el punto exacto del dibujo para que los encajes que surgían del ir y venir de las puntadas fueran perfectos como la naturaleza.



La paciencia de la madre artesana daba a luz encajes de richeleau, puntadas y bordados que adornaban juegos de cama, carpetas de mesas de noche o vestidos de novias casaderas.



Era un quehacer de día y noche que se alternaba con el tendido de las deliciosas pianolinas de lechosa y dulcitos de coco, rutina que le permitió a ella criar y educar en soledad a siete retoños, ante el vuelo temprano a la eternidad del compañero de vida.



Pero la belleza y el dolor a veces van de la mano.



En momentos, el bordado exigía dejar a un lado el tambor para que pulgar e indice pisaran directamente la tela a fin de maniobrar alrededor del movimiento de la aguja con mucha precisión.



Y de pronto, la rutina de telas y bordados se convertía en calamidad, un grito lastimero saltaba al aire ante el dolor que producía una afilada aguja que, en su inercia, atravesaba la yema de un dedo índice, entrecosiendo carne y lienzo con hilo de colores.



Con la tijerita de fino corte era menester deshacer las puntadas de hilos que ataban la carne a la tela que destilaba rojo, con la palma de la mano acariciar la espalda en un afán por sanar la herida.



Y en la calma del dolor, entonces el alcohol y la cura de algodón con el mercurocromo



Fueron dolores de mi madre que compartí con ella y que hoy, ante el dolor que me acecha, recuerdo.



Con mi madre compartí otros dos dolores, uno en el que nadie pudo estar mas cerca de ella que yo pero del cual nada puedo escribir, eso fue cuando su intenso grito y dolor de parto se confundió con mi llanto de venida al mundo.



El último dolor que mi madre compartió conmigo fue cuando llena de paz me dijo que era tiempo de marcharse, tomó mi mano y dejó que un dolor sublime paralizara su corazon, de este dolor tampoco puedo escribir porque un dolor en mi alma me impide hacerlo.



Dios bendiga las madre que a fuerza de dolores nos trajeron al mundo."