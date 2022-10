(VIDEO) Casa de David Concepción en El Castaño quedó tapiada

Este lunes los habitantes del estado Aragua volvieron a sufrir los estragos de la lluvia y esta vez la población de El Castaño fue víctima de pérdidas humanas y grandes daños materiales.



Entre los afectados se encuentra el expelotero venezolano, David Concepción.



Concepción informó que la casa que tiene en El Castaño quedó tapiada por lodo, provocando la pérdida de muchas cosas de gran valor sentimental.



Así lo indicó a través de un contacto con la periodista deportiva, Mari Montes.



Aunque agradeció no haber estado allí ya que actualmente reside en los Estados Unidos, el oriundo de Ocumare de la Costa explicó que en su casa tenía todos sus trofeos, guantes de oro, anillos y otros objetos importantes para él.



Poco después de las inundaciones, la periodista Mari Montes en su cuenta de la red social Twitter, escribió: "Pude comunicarme con David Concepción; él está bien, no estaba en su casa en El Castaño. Afligido porque el río entró a la casa y está tapiada de lodo, todos sus trofeos estaban ahí, Guantes de Oro, anillos y otros objetos. Agradecido a Dios porque no estaba ahí".

Concepción, nacido en Ocumare de la Costa (Aragua) hace 74 años, en Venezuela jugó con los Tigres de Aragua y se mantuvo 19 temporadas en Grandes Ligas, en las que vistió el uniforme de Rojos de Cincinnati, cuando ese equipo estaba convertido en la Gran Maquinaria Rojas.

Con información de Noticias24carabobo / Diario Vea.