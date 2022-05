Dos embarcaciones están desaparecidas en el mar en Venezuela, 'Zorro Viejo' y 'Santo Amaro'

Embarcación "Santo Amaro" Credito: Web

Dos embarcaciones están desaparecidas en el mar en Venezuela, y las dos son pesqueras: Zorro Viejo, que zarpó de la isla de Margarita a mediados de abril; y Santo Amaro II, que zarpó en la tarde del 4 de mayo de Las Piedras, en Falcón.



Zorro Viejo llevaba cuatro tripulantes. Santo Amaro traslada a cinco personas.



El Santo Amaro partió a las 6 de la mañana del puerto de Las Piedras; desde las 10 de la noche de ese 4 de mayo no han logrado establecer comunicación con la embarcación. La nave no regresó al puerto el 11 de mayo, confirmó el INEA este viernes 13 de mayo en un comunicado inicial de suceso marítimo.



El día viernes 6 de mayo se encontró en Sebastopol, al sureste de Los Roques, un bidón azul del buque Zorro Viejo. “Se estima que el arribo del bidón fue en la madrugada del viernes, ya que la zona fue visitada el día anterior y aún no había varado”, señaló la ONSA. La hipótesis casi confirmada es que la embarcación zozobró entre el 27 y el 29 de abril.



Un video difundido por la ONA muestra a familiares de los desaparecidos, la ONSA y las autoridades conversando sobre lo que podría haber sucedido.





