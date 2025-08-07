(VIDEO) Se reanudan operaciones entre Caracas y São Paulo con cuatro vuelos semanales

La oferta de vuelos internacionales contribuye al posicionamiento de Venezuela como destino turístico y comercial en América del Sur.

Gracias al resultado de mesas técnicas entre autoridades venezolanas y representantes de la aerolínea brasilera GOL, se reactivaron operaciones comerciales en Venezuela con la ruta Caracas–São Paulo, al establecer una frecuencia de cuatro vuelos semanales.

El primer vuelo aterrizó el martes 5 de agosto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira con 216 pasajeros a bordo, lo cual inicia el refuerzo del sector turístico y comercial entre ambos países.

El viceministro de Transporte Aéreo, G/B. Freddy Borges, destacó que esta nueva etapa representa un avance en la conectividad regional, al facilitar el flujo de visitantes y dinamizar sectores estratégicos vinculados al turismo y la economía.

Los vuelos programados para los martes, jueves, sábados y domingos buscan atender la demanda creciente de pasajeros interesados en destinos sudamericanos, así como fomentar el intercambio bilateral en materia turística y empresarial.

Por su parte, el director ejecutivo de GOL, Alberto Fajerman, expresó su satisfacción por el reinicio de operaciones en territorio venezolano, además de calificar a Venezuela como un destino estratégico dentro de la expansión regional de la aerolínea. "La decisión responde a criterios de conectividad y oportunidades de desarrollo en el mercado latinoamericano", dijo.

Cabe destacar, que actualmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuenta con 23 líneas aéreas operativas, consolidándose como un nodo relevante en el sistema aeronáutico regional.