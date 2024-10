Embajada de EEUU en Venezuela afirma que todavía aceptan solicitudes para el parole

21-10-24.-La embajada de Estados Unidos (EEUU) para Venezuela informó el jueves 17 de octubre que el proceso de parole humanitario continúa aceptando solicitudes de migrantes venezolanos para ingresar legalmente a ese país.A través de su cuenta en la red social X, la legación recordó que los que gocen del parole tienen dos años para solicitar otros beneficios de migración en EEUU, así como pedir ayuda humanitaria adicional.» Si no has buscado beneficios de inmigración adicionales dentro de los dos años que ofrece el Parole, tendrás que salir de los EE.UU. o podrás ser sometido a un procedimiento de expulsión», recordó.A principios de octubre de 2024, funcionarios de la administración de Joe Biden revelaron a CBS News que la Casa Blanca no prevé extender el estatus legal de migrantes venezolanos por medio del programa CHNV (parole para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses, and Venezolanos), el cual fue diseñado para reducir el paso ilegal por la frontera.De unos 530.000 migrantes que han llegado a EEUU bajo este programa desde que fue lanzado en 2022, aproximadamente 117.000 son venezolanos. Los primeros que llegaron bajo este sistema, perderán su condición de permiso de residencia este mes de octubre y, en ese sentido, el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido no ofrecer a los venezolanos extensiones de libertad condicional, o lo que el gobierno llama «re-parole».Los venezolanos que llegaron a EEUU bajo esa condición, que están en «libertad condicional» según el gobierno, se les entregarán notificaciones pidiéndoles que se acojan a otro beneficio migratorio o abandonen el país.A mediados de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU indicó que aquellos migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, beneficiados con el parole humanitario, tienen 24 meses para cambiar su estatus legal para permanecer en ese país a cualquier otro programa legal y evitar ser deportados.De acuerdo con el portal Univisión, que dirigió una pregunta al DHS, los migrantes que no hayan cambiado su estatus al vencimiento del permiso de dos años para estar en EEUU, deben irse del país.