Madre e hija venezolanas fallecen durante un incendio de una casa en Filadelfia

Mary Carmen Arboleda, y su pequeña hija de 8 años Credito: Web

La muerte de una venezolana de 31 años, identificada como Mary Carmen Arboleda, y su pequeña hija de 8, conmueve a la comunidad hispana de Granite Street, en Filadelfia, Estados Unidos, donde la mañana del sábado se registró un incendio, en un hecho en el que padre e hijo, presuntamente también criollos, se encuentran graves en el hospital tras la valerosa acción de un vecino, identificado por la cadena Telemundo como Richard Castro.



Arboleda y su pequeña eran de Calabozo, estado Guárico.



Cuatro personas lograron escapar mientras el fuego se propagaba rápidamente a la casa de al lado. Dos de los que escaparon eran un padre y un hijo, otro fue identificado como un hombre de 28 años y el último fugitivo huyó del lugar, dijo la policía.



“Entré, agarré al padre y me tiré al suelo. Me arrastré y agarré al niño y los saqué", explicó Richard Castro, vecino de la cuadra, según Telemundo 68. Castro supo que algo andaba mal cuando vio que salía humo de la casa, pero nadie salía. "Derribé la puerta a patadas y era como si el diablo estuviera ahí dentro, no quería que nadie saliera", señaló al describir la intensidad del incendio.



El puertorriqueño le informó a Action News que pasaba a menudo por la casa y que a la niña le gustaba jugar con un pájaro que tiene. Los familiares dijeron que ella celebró su cumpleaños la semana pasada.



Un policía fuera de servicio fue el primero en llegar al lugar. Iba de camino al trabajo cuando vio una columna de humo negro y espeso que se acercaba a Granite Street.



Corrí a la sala de estar e intenté subir las escaleras, pero el humo y el fuego eran demasiado densos para que pudiera levantarme", dijo el oficial de policía de Filadelfia, Stephen Ratka. "Entré en la casa vecina y saqué a una mujer mayor y a un bebé. Revisé toda la casa para asegurarme de que no había nadie más allí", recordó. En cuestión de minutos, pudo rescatar a los vecinos que estaban varados.



"Reaccioné por instinto", dijo Ratka. Los familiares dijeron que el padre y el hijo todavía están siendo tratados en el hospital. Todavía se está investigando qué provocó el incendio. Las autoridades dijeron que la casa no tenía detectores de humo en funcionamiento.