Trabajadores denuncian atropellos en detrimento de su situación laboral en Maderas del Orinoco

30-01-25.-Trabajadores de Maderas del Orinoco denuncian que a 5 años de la conformación de la empresa Mavetur en 2019, no han visto mejoras contractuales, ni en las instalaciones de la empresa, ni mucho menos beneficios para los trabajadores, asegura que por el contrario sienten que cada día va en detrimento la situación laboral.



Jesús Medina, secretario general del sindicato de Maderas del Orinoco (Sintraemfor), señaló que la alianza ha conseguido crear una élite de gerentes bien remunerados, con buenos beneficios, mientras que los obreros, técnicos y supervisores cada día se hunden en la miseria.



“Un analista, en una quincena lo que saca son 30 dólares y un supervisor en una quincena llega al equivalente de 80 dólares, cuando la nómina Mavetur oscila entre 1.500 dólares en adelante, por esta razón exigimos que se devuelva Maderas del Orinoco a la CVG, porque ahí tenemos garantizado toda la política de beneficios sociales para los empleados públicos”, afirmó.



Explicó además que no reciben el bono de guerra económica, que su salario quincenal oscila entre 800 y mil bolívares para un supervisor, a diferencia de otros empleados de la sede que sí cuentan con mejores beneficios salariales.



“Por eso nosotros estamos exigiéndole a la directiva de Maderas del Orinoco y al ministro de Industria que nos devuelvan a la casa matriz que es la CVG”, reiteró.



Indicó que en los 5 años de Mavetur la empresa ha plantado en el año 2023, 10 mil hectáreas que se perdieron porque no le hicieron protección y se quemaron y que no hay trabajos de recuperación, por lo cual esas hectáreas se perdieron.



“El año pasado se plantaron 2 mil hectáreas y van en el mismo camino de perderse, pues en 5 años, 12 mil hectáreas eso es nada, comparado con todo lo que se sembraba anteriormente. En Maderas del Orinoco, la meta fijada era de 20 mil hectáreas por año, no le hemos visto el queso a la tostada ni a la empresa por eso está en abandono total”.



También expresó que no se ha invertido en maquinaria, ni en tecnología, pero si ven que la directiva tiene buenos carros y cómodos salarios. “En diciembre hubo obreros o técnicos que no le entregaron el beneficio del pernil que manda el Estado, pero a los gerentes sí se lo garantizaban”, argumentó.



Aunado a esta situación, manifestó que la empresa mantiene una política de persecución contra los trabajadores, pues si no asisten a los eventos los llaman y los han amonestado bajo la amenaza que serán despedidos.



“En la Constitución no dice que si tú no asistes a un evento político puedes ser calificado, entonces una persecución que tienen de demagogia e incumplimiento con la masa trabajadora”, denunció.



Acotó que en los campamentos no hay servicio de comedor, ni servicios médicos y eso es vital para el proceso productivo.



Aseguró que continúan las irregularidades toda vez que el trabajador carece de dotación y el parque industrial se encuentra “por el suelo”, al igual que pasa con el reiterado incumplimiento de los beneficios contractuales como las vacaciones, el HCM, así como ubicar a empleados que no envían al campamento, en otras instituciones.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 381 veces.

La fuente original de este documento es:

C.Caroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/aseguran-que-continuan-los-atropellos-contra-trabajadores-en-maderas-del-orinoco/)