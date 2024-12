Jubilados y pensionados del Ipasme claman porque se respeten sus derechos como extrabajadores. "Enfermar es sinónimo de muerte"

Luis Cano, secretario ejecutivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas y coordinador del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela Credito: El Pitazo

Caracas.- Jubilados y pensionados del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) se concentraron este lunes, 16 de diciembre, en la sede administrativa, ubicada en las esquinas de Pinto a Miseria, en el centro de Caracas.



Denuncian los manifestantes que no les quieren entregar las bolsas alimenticias de este mes ni el bono hallaquero, situaciones que se suman a la falta de operatividad de algunos servicios médicos.



“Le entregan una bolsa de alimentación al personal activo, no así a los jubilados. Aparte de eso, no se nos presta el servicio de salud en la Unidad Caracas, en la esquina Sagrado Corazón de Jesús”, reveló el secretario ejecutivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas y coordinador del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela, Luis Cano.



Según Cano, estas acciones significan un atropello contra los extrabajadores de la institución porque se les violentan sus derechos de manera continúa y sistemática, ante una emergencia de salud no pueden ir a los hospitales públicos porque no cuentan con salarios para cubrir los costos de sus chequeos médicos.



“Le estamos pidiendo al Estado venezolano que nos garantice una vejez digna. Nos estamos muriendo de hambre, por falta de medicinas y por la falta de nuestros seres queridos, lo que nos hace caer en depresión ¡Ya basta! Tienen que generar políticas hacia este sector”, dijo Cano.



Enfermar es sinónimo de muerte



El dirigente sindical denunció que en el Ipasme de La Hoyada tienen seis meses sin hacer exámenes de laboratorio, placas ni rayos x. “No hay insumos, (…) enfermarnos en estos momentos es sinónimo de muerte”, sentenció.



Cano aseguró que el año pasado les pagaron solo tres de los cuatro meses de aguinaldo que les corresponden, situación que podría repetirse, pues, hasta la fecha, tampoco han cancelado. A su vez, también denunció que el Ipasme tampoco les entrega las medicinas para sus tratamientos, algo que ocurría anteriormente.



Por su parte, el secretario de Organización de la Asociación de Jubilados y de Creación del Ipasme, Roberto Carpio, comentó que los adultos mayores no tienen razones para estar felices ni celebrar en estas Navidades.



“Estos días son para estar en la lucha por una vejez digna y contra el exterminio de los viejos, (…) política de este Gobierno, que nos tiene con una pensión que escasamente llega a 2,30 dólares”, criticó Carpio.



Carpio y Cano fueron recibidos por las nuevas autoridades del Ipasme, quienes mostraron disposición de responder a sus reclamos y como muestra de buena voluntad les entregaron una bolsa de alimentos a todos los presentes. Además, se comprometieron a convocarlos a una reunión para atender punto por punto.



Finalmente, Cano exigió que esta bolsa de comida sea entregada a cada uno de los pensionados y jubilados del Ipasme, pero aún desconocen si la medida va a ser extendida.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 417 veces.

La fuente original de este documento es:

el pitazo (https://elpitazo.net/gran-caracas/jubilados-y-pensionados-del-ipasme-claman-porque-se-respeten-sus-derechos-como-extrabajadores/)