(VIDEO) PCV: Los mil días sin aumento salarial son una clara muestra del salvaje ajuste neoliberal de Nicolás Maduro

Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV Credito: Tribuna Popular

10-12-24.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) recordó que este martes 10 de diciembre se cumplen mil días desde el último aumento salarial en Venezuela, «en un contexto de aguda crisis económica y de empobrecimiento generalizado de las familias trabajadoras».



Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV afirmó que esta política de congelamiento de sueldos, salarios y pensiones es «la muestra más clara del salvaje ajuste neoliberal que implementa la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro».



«Se trata de una política que tiene como objetivo preservar las ganancias del empresariado, las ganancias del capital, las ganancias de la burguesía parasitaria, a costas del sacrificio de la clase trabajadora», denunció Andrade en una declaración de prensa.



«Al congelamiento de salarios se suma la eliminación de las convenciones colectivas y el desmontaje de derechos y conquistas históricas de la clase trabajadora», agregó.



Andrade recordó que el Gobierno Nacional trata de ocultar su práctica antilaboral «con farsas como la del ingreso mínimo integral».



«Esto no es más que un eufemismo para sepultar oficialmente el salario y reemplazarlo con bonos que no tiene ninguna incidencia en indemnizaciones, vacaciones, utilidades, aguinaldos», dijo la dirigente.



La vocera del PCV explicó que esta política «se complementa con la ejecución de prácticas de criminalización, judicialización y hostigamiento en centros de trabajo».



Andrade recordó los casos del dirigente sindical Daniel Romero; encarcelado tras liderar masivas protestas en Guayana, y del Secretario General del sindicato de la empresa maderera Masisa, Jean Mendoza; quien enfrenta un proceso judicial por exigir cumplimiento de derechos contractuales.



Sombrío panorama para los derechos humanos

A propósito del día internacional de los derechos humanos, el PCV calificó como «dramático» el contexto de esta fecha en Venezuela, luego de la escalada represiva contra las protestas postelectorales.



«Miles de personas arbitrariamente detenidas permanecen encarceladas en condiciones de precariedad; muchos presentan graves problemas de salud física y una delicada situación de salud mental », detalló Andrade.



«Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas injustamente, especialmente de los jóvenes y menores de edad que en estas fechas deberían encontrarse finalizando sus exámenes en centros de estudio y no encarcelados», dijo.



«Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar» contraviene la Constitución



El Buró Político del PCV consideró que la recientemente aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela «es parte de un entramado jurídico que esta construyendo el gobierno de Maduro que es contrario a la Constitución y con el que trata fallidamente de dar una supuesta legalidad a su viraje despótico».



«Así como condenamos la Ley Bolívar aprobada por el Congreso de Estados Unidos también rechazamos que las sanciones criminales sean usadas para darle carta blanca a la persecución y a la represión contra aquellos que legítimamente nos oponemos a la política antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro», afirmó la dirigente comunista.



El PCV calificó como «una lista negra de sospechosos», el denominado «registro nacional» contemplado en esta ley «que vulnera derechos civiles y políticos».



«Alertamos sobre el uso arbitrario y discrecional que se pueda dar a este instrumento para tratar de neutralizar a activistas del movimiento obrero y popular venezolano», advirtió.



Control territorial a través de los jueces de paz

Las elecciones de los jueces de paz previstas para este domingo 15 de diciembre se realizan tras una reforma legislativa «que despoja a los territorios de los medios alternativos de justicia y los pone bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Justicia», denunció el PCV.



«Estamos ante un nuevo mecanismo para acentuar el control territorial por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. No han sido pocas las denuncias de postulados que deben pasar el filtro del partido de gobierno para presentarse a la elección», explicó Andrade.



Para el PCV, esta práctica «no respeta la pluralidad que existe en las comunidades» y consolida «la subordinación a estructuras que han tenido papeles bastante cuestionables tras las elecciones, al promover las delaciones de vecinos que no apoyaron la candidatura de Nicolás Maduro».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 553 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2024/12/09/pcv-los-mil-dias-sin-aumento-salarial-son-una-clara-muestra-del-salvaje-ajuste-neoliberal-de-nicolas-maduro/)