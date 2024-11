Reproducimos esta comunicación a solicitud de la Corriente Comunes y del Comité de Defensa Lergal, Laboral y Social de Trabajadores y Trabajadoras:

Trabajadores de MMC Automotriz temen por sus vidas, su libertad y la pérdida de sus derechos laborales

Denuncian métodos de presión y hacen llamado al Fiscal General

Develan dos vídeos de pruebas sobre los métodos de presión que han sufrido. Hacen un llamado al Fiscal General de la República

¡No quieren volver a vivir la represión de los cuerpos de seguridad como pasó en el año 2009, que terminó con el asesinato de varios trabajadores!

Trabajadores de MMC Automotriz (Mitsubishi-Hyundai-Chery) denuncian que a esta transnacional no le bastó con el daño causado hace 13 años, cuando provocó un conflicto laboral que culminó con el asesinato de 2 obreros que reclamaban junto a más de 900 trabajadores sus derechos laborales, quedando involucrados organismos del Estado más la difamación en medios de comunicación, acusándolos de delincuentes.

Estos padres y madres de familias trabajadoras no han podido despertar de la pesadilla que les impone esta multimillonaria empresa. En el año 2014 se firmó un contrato colectivo reconociendo una serie de beneficios laborales y que en los tres años siguientes se negó a cumplir. Los trabajadores hicieron sus reclamos ante la Inspectoría del Trabajo, obteniendo una providencia administrativa a su favor.

La empresa tiene 8 años negándose a reconocer la deuda. Accionó un recurso de nulidad administrativa y apeló la decisión en los tribunales laborales. Paralelamente, los trabajadores siguen sufriendo presiones tanto de grupos vandálicos como de la dictadura cruel de los gerentes y abogados de la transnacional que incluso fueron funcionarios publicos, además de la traición de los dirigentes sindicales, la agresión de mafias externas que se imponen como intermediarios políticos al igual que la complacencia de funcionarios del estado. (En los videos N° 1 y 2 puede verse algunos de estos escenarios).

Los trabajadores han dado una dura batalla, llevando el caso hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el 2023 obtuvieron una sentencia definitiva que reconoce todo los beneficios del contrato colectivo y ordena el cálculo y pago de la deuda, medida que no se ha ejecutado todavía, teniendo más de 1 año y 3 meses de haberse dictado.

En este último período se han vivido una serie de escenarios tal como "Nuestro Insólito Universo": la jueza laboral de la causa asignó aun experto contable, al que los obreros tuvieron que pagarle 640 dólares y posteriormente verse obligados a impugnar el informe por tener vicios y ser contrario a lo ordenado por el TSJ.

La jueza intentó solucionar está situación colocando nuevos expertos contables privados y públicos que no asumieron la causa. Siete meses después es que está jueza asume los errores de la experticia contable y desde ese momento el tribunal se ha quedado sin despachar (no se encuentra laborando), por presentar ella problemas familiares. Se ha recurrido a la coordinación del Tribunal Laboral y la respuesta es que no tienen jueces para sustituirla y reactivar el tribunal de la causa.

Ha quedado en evidencia que todo este maltrato tiene como objetivo doblegar a los trabajadores para que desistan de su lucha por el justo reconocimiento de toda la vida laboral que le han entregado a la empresa, sus beneficios contractuales y prestaciones sociales que representan una importante cantidad de dinero.

Los trabajadores señalan que han agotado todos los medios legales y merecen tener una digna respuesta. Hacen un llamado al Fiscal General de la República para que intervenga y haga justicia a esta masa laboral venezolana. También hacen un llamado al resto de trabajadores para unirse y conformar una gran fuerza junto a los familiares y finalizan su mensaje solicitando la solidaridad de los y las trabajadoras de todo el país y del mundo.

Su navegador no puede reproducir el video incrustado. Pulse aquí para descargar el video