Central Bolivariana de Trabajadores rechaza pago de 220 dólares por la CVG

11-11-24.-La Central Bolivariana de Trabajadores rechazó este viernes 8 de noviembre el anuncio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sobre el pago de 220 dólares por bono navideño.



Pedro Perales, presidente de la CBT, expresó a los medios de comunicación que estuvieron en reunión con representantes de la CVG para llegar a un acuerdo con el monto de la bonificación que, al principio, lo propusieron en 1.000 dólares para todos los trabajadores y luego lo bajaron a 500. No obtuvieron respuesta afirmativa.



“Hemos visto cómo se desmejoraron los beneficios producto del ataque del dólar implacable y salvaje. Hubo una merma en los beneficios a los trabajadores”, dijo Perales y considera que por esta baja los trabajadores deben recibir una compensación, pues asegura que hay pérdidas económicas desde el pago del primer mes por aguinaldos hasta la fecha, al menos unos cien dólares.



En ese sentido, la Central Bolivariana de Trabajadores propuso un pago para todo el personal de las empresas básicas y “vemos cómo la CVG saca a la calle la información de un bono navideño de 220 dólares que no estamos de acuerdo y no aceptamos”, expresó Perales porque ese no era el acuerdo del monto.

