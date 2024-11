En Carabobo denuncian que el pago de aguinaldos a pensionados y jubilados es insuficiente para adquirir medicinas ni alimentos básicos

Alba Morales, vocera del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Carabobo Credito: RFA

03-11-24.-La vocera del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Carabobo, Alba Morales, afirmó que el pago más reciente de pensiones y aguinaldos no fue suficiente para adquirir medicinas ni alimentos básicos.



Morales comentó a Radio Fe y Alegría Noticias su preocupación como vocera de esta organización, pues la bonificación de fin de año, dos meses de pensión más el aguinaldo, llegó a un monto de 260 bolívares, lo cual según ella no fue suficiente.



Expresó que un pensionado con un sueldo de 130 bolívares, en medio de la coyuntura del incremento del dólar tanto paralelo como oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), no puede cubrir sus necesidades.



Morales incluyó al sector comercio en su crítica, ya que el precio de los productos está por encima del dólar paralelo y lamentó que los pensionados no puedan adquirir nada debido a este problema y al bajo salario.



Además, comentó que el comité de esta ONG ha recibido múltiples denuncias sobre la suspensión de varios pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en los últimos tres meses.



Morales también dijo que están trabajando en este problema de suspensión para que el IVSS pague los tres meses de retraso a los afectados.



Cabe destacar que como vocera de esta organización, Morales lleva dos años acudiendo a organismos del Estado venezolano para exigir políticas que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.

