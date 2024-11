Al menos 900 accionistas de Sidor han fallecido esperando el reembolso

02-11-24.-El miembro principal de la Comisión Única de Accionistas Clase B de Sidor, Jonis Luna, alertó este 31 de octubre que al menos 900 accionistas han fallecido en la espera de que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ejecute el reembolso de sus participaciones en la estatal del acero.

“Tenemos hoy casi 900 fallecidos de los accionistas clase B. Este mes de octubre se rompió récord en fallecidos, ha habido 13 decesos. El promedio mensual es de 8 fallecidos. La familia queda pasando penurias y eso lo vamos a plantear como una manera de sensibilización humana. Hace falta humanismo por parte de estos funcionarios. Puedes tener muchos estudios, academia, posgrados… Pero si no tienes humanismo y ese roce con los trabajadores, si no te pones en los zapatos de la familia; no estás cumpliendo tus funciones como debe ser. Esto es un tema de fibra social. Tenemos enfermos, accionistas con enfermedades terminales que tienen su esperanza sembrada en el reembolso de estas acciones para solucionar su problema de enfermedad, de alimentación, de medicina”, expresó Luna.

Las declaraciones fueron ofrecidas en las adyacencias de la estatal, donde se presentaron los reclamantes para cumplir con la decimoquinta reunión de la comisión y el asesor jurídico del holding, Javier Camacho.

Esta serie de encuentros buscan dirimir el reembolso de 1.500.000 acciones de la compañía que están en manos de los trabajadores, puesto que desde hace décadas no perciben ganancias. Para el inicio del reclamo se contaba con una población de 6.226 accionistas. Actualmente 3.060 accionistas han manifestado su voluntad de venta, excluyendo a personas fallecidas y miembros de la comisión que han emigrado.

Para iniciar el proceso la CVG aseguró que entregaría un certificado a cada accionista para verificar su estatus y número de folio; no obstante, la reunión fue suspendida un día antes de lo acordado.

“Tenemos la esperanza de que en esta reunión salga humo blanco o acercarnos a lo que sería la decisión de lo que sería el reembolso de las acciones. Tenemos un tema pendiente que es la entrega de los certificados. Hay una lista de 396 accionistas, los cuales fueron seleccionados para la entrega de unos certificados para entregarlos el 24 de octubre, hay una gran irresponsabilidad de parte de CVG Sidor porque a última hora nos suspendieron esa actividad. Vinimos a buscar información respecto a la reactivación de ese listado para la entrega de certificados. También vamos a solicitarle a la CVG la elaboración de un cronograma sobre la entrega. Solicitaremos que en esas actividades se preste una logística, paramédicos, ambulancia… Somos adultos mayores que estamos protegidos constitucionalmente y no puede ser que haya deficiencia en la prestación de ese servicio”, puntualizó el vocero de la actividad.

Solicitan agilizar reunión con el presidente de la CVG

Los trabajadores se presentaron con un dossier en mano, en el que muestran la lucha que ha representado para el grupo poder elevar su reclamo, hay que señalar que la mesa de diálogo se logró a finales del año 2023 luego de firmarse un acta convenio que fue el resultado de una huelga de hambre de 8 días por parte de jubilados y accionistas del holding.

Desde entonces se han llevado a cabo 14 reuniones con el asesor legal de la CVG, Javier Camacho, quien ha discutido con los trabajadores los elementos mercantiles y jurídicos referentes al reclamo; no obstante, hasta la fecha no se ha fijado un precio para el pago de las 1.500.000 acciones que poseen los accionistas de la industria.

Los empleados han propuesto un monto de 104,73 dólares por acción, mismo precio al que las compraron hace más de 10 años. Hasta ahora la CVG no ha hecho alguna contrapropuesta.

Según lo conversado, el precio será determinado en debate directo con el presidente de CVG, Héctor Silva; no obstante, esta reunión continúa sin ejecutarse y no hay fecha fijada para discutir este punto.

“De una vez por todas, solicitamos la reunión con el presidente de la junta interventora, doctor Héctor Silva. Nos han dicho que tiene una agenda muy cargada y que estamos en espera de esa reunión para discutir el valor de la acción, pero hemos visto a Héctor Silva reunido con la central bolivariana, haciendo encendido navideño… Mañana, por cierto, tienen un encendido navideño. Entonces, no puede ser Héctor Silva tenga tiempo dentro de su agenda de responsabilidades para atender esas otras actividades y a los accionistas no los atiende”, zanjó Luna.

“No lo vean como algo mercantil, es algo social”

Los presentes enfatizaron en que la situación económica del país es cada vez más precaria y, para muchos de ellos, su único patrimonio son las acciones.

“Venimos a solicitar el precio y valor de nuestra acción. Que nos den explicación sobre por qué fue suspendida la entrega de certificados. Yo, Luis Flores, hago un llamado al doctor Héctor Silva, que entienda que esta situación se está escapando de las manos de todos nosotros. Van más de 1.000 muertos y familiares que no hallan qué hacer con esta situación. La situación que está viviendo el país no es fácil, señores. Está difícil. Más que una situación mercantil, vamos a verlo como algo social de personas que esperan el reembolso de las acciones para de alguna forma poder despegar la aguja en lo que es la parte económica. Muchos tenemos proyectos, queremos emprender proyectos; pero necesitamos la parte financiera. Esta es una oportunidad. Le pido a Héctor Silva, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ponga seriedad en esta situación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros? Más de 15 meses y todavía no hemos recibido respuesta sobre la propuesta que hicimos el 6 de marzo sobre el valor de nuestra acción”, puntualizó Flores.